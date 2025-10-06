РУС
В течение сентября на фронте произошло 5 356 боестолкновений, армия РФ сбросила почти 4 000 КАБ

В сентябре интенсивность боевых действий на фронте оставалась высокой. По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение сентября было зафиксировано 5 356 боевых столкновений. Самое "горячее" было 18 сентября - за сутки 223 боестолкновения.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Всего за этот месяц враг совершил:

  • более 145 000 обстрелов из различных систем и средств поражения, в том числе более 3 200 - из реактивных систем залпового огня.
  • военная авиация рф сбросила 3 989 авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

"Рекордным" по использованию КАБов в 2025 году был апрель - российская авиация тогда сбросила более 5 000 бомб.

