Упродовж вересня на фронті відбулось 5 356 боєзіткнень, армія РФ скинула майже 4 000 КАБів, - Міноборони
У вересні інтенсивність бойових дій на фронті залишалася високою. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж вересня було зафіксовано 5 356 бойових зіткнень. "Найгарячіше" було 18 вересня – за добу 223 боєзіткнення.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Загалом за цей місяць ворог здійснив:
- понад 145 000 обстрілів з різних систем та засобів ураження, зокрема понад 3 200 – з реактивних систем залпового вогню.
- військова авіація рф скинула 3 989 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).
"Рекордним" за використанням КАБів у 2025 році був квітень – російська авіація тоді скинула понад 5 000 бомб.
