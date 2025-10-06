УКР
Упродовж вересня на фронті відбулось 5 356 боєзіткнень, армія РФ скинула майже 4 000 КАБів, - Міноборони

У вересні інтенсивність бойових дій на фронті залишалася високою. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж вересня було зафіксовано 5 356 бойових зіткнень. "Найгарячіше" було 18 вересня – за добу 223 боєзіткнення.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Загалом за цей місяць ворог здійснив:

  • понад 145 000 обстрілів з різних систем та засобів ураження, зокрема понад 3 200 – з реактивних систем залпового вогню.
  • військова авіація рф скинула 3 989 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

"Рекордним" за використанням КАБів у 2025 році був квітень – російська авіація тоді скинула понад 5 000 бомб.

На південному напрямку ворог намагається прорватися до Степногірська, - Сили оборони півдня

