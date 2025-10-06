РУС
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой области: обесточены ряд населенных пунктов

Сегодня, 6 октября, войска РФ снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донетчины - часть населенных пунктов обесточены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом безопасности составляющей.

"Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее - и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил еще две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Грядущая зима будет самой тяжелой, - Терехов

энергетика (2638) Донецкая область (10923)
