Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой области: обесточены ряд населенных пунктов
Сегодня, 6 октября, войска РФ снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донетчины - часть населенных пунктов обесточены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом безопасности составляющей.
"Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее - и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", - говорится в сообщении.
