Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донеччини: знеструмлено низку населених пунктів

Сьогодні, 6 жовтня, війська РФ знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини - частина населених пунктів знеструмлені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

"Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим - і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", - йдеться у повідомленні.

