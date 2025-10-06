ВАКС конфисковал Lexus, зарегистрированный на тещу экс-руководителя одного из харьковских ТЦК Воронцова

ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие семье бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

03 октября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова.

Суд признал необоснованным активом автомобиль "Toyota Camry Hybrid", 2022 года выпуска, и постановил взыскать в доход государства его стоимость на день приобретения, а именно 1 598 030 гривен.

Кроме того, постановлением суда признано необоснованным активом и автомобиль "Lexus NX200", зарегистрированный на тещу чиновника, и постановлено взыскать его в доход государства.

Также читайте: Задержан начальник одного из подразделений РЦК - депутат Надворнянского городского совета, который помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Что предшествовало?

Напомним, что на основании материалов Государственного бюро расследований и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находится два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 423 000 грн, которые были приобретены в 2022-2023 годах. Однако выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.

Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.

Также читайте: Суд конфисковал оформленный на жену бизнес экс-регионала Олейника. Он помогал оккупантам на Киевщине

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-начальнике Шевченковского районного ТЦК города Харькова Артуре Воронцове.