667 7

ВАКС конфисковал Lexus, зарегистрированный на тещу экс-руководителя одного из харьковских ТЦК Воронцова

вакс

ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие семье бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

03 октября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова.

Суд признал необоснованным активом автомобиль "Toyota Camry Hybrid", 2022 года выпуска, и постановил взыскать в доход государства его стоимость на день приобретения, а именно 1 598 030 гривен.

Кроме того, постановлением суда признано необоснованным активом и автомобиль "Lexus NX200", зарегистрированный на тещу чиновника, и постановлено взыскать его в доход государства.

Также читайте: Задержан начальник одного из подразделений РЦК - депутат Надворнянского городского совета, который помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Что предшествовало?

Напомним, что на основании материалов Государственного бюро расследований и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находится два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 423 000 грн, которые были приобретены в 2022-2023 годах. Однако выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.

Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.

Также читайте: Суд конфисковал оформленный на жену бизнес экс-регионала Олейника. Он помогал оккупантам на Киевщине

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-начальнике Шевченковского районного ТЦК города Харькова Артуре Воронцове.

Автор: 

конфискация (609) Харьков (7765) Антикоррупционный суд (1284) ТЦК (770) Харьковская область (1674) Харьковский район (566)
Віддадуть іншому керівнику ТЦК , а той перепише його на тещу ...? Кругообіг LEXUSів в ТЦК в природі ...
06.10.2025 16:40 Ответить
Інший керівник тецека не такий лох, щоб брати б/у лексус. Купить новий.
06.10.2025 16:52 Ответить
Нє !!! ну герої оці у ВАКС-
Пропогандону рашки на 9 рік йог роботи на кремль , у Олійника скасували активи,
й ось ця новина - ЧАСТКОВО задовольнили позов ПРокурора САП

Невже картонок стало менше на звалищах Києва?
06.10.2025 16:42 Ответить
Чому колишний? Хто і коли звільнив? Якщо хабарник, чому не у в'язниці? Через таких і таке ставлення щодо мобілізації
06.10.2025 16:50 Ответить
А чому ВАКС засунув язика в дупу у справі одеського "Краяна"? Вже дев'ять років!
Бо там підозрювані - "шановні люди" на чолі з мером Трухановим?
06.10.2025 16:52 Ответить
Так це ще вершина айсбергу, там квартир, хат , земель пачок, беріть любого начальника влк
06.10.2025 16:52 Ответить
... а коли візьмуться за решту рішал: суддів, прокурорів ,... ?
06.10.2025 18:02 Ответить
 
 