ВАКС конфисковал Lexus, зарегистрированный на тещу экс-руководителя одного из харьковских ТЦК Воронцова
ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие семье бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
03 октября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова.
Суд признал необоснованным активом автомобиль "Toyota Camry Hybrid", 2022 года выпуска, и постановил взыскать в доход государства его стоимость на день приобретения, а именно 1 598 030 гривен.
Кроме того, постановлением суда признано необоснованным активом и автомобиль "Lexus NX200", зарегистрированный на тещу чиновника, и постановлено взыскать его в доход государства.
Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.
Что предшествовало?
Напомним, что на основании материалов Государственного бюро расследований и доказательств, самостоятельно полученных прокурором САП, установлено, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находится два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 423 000 грн, которые были приобретены в 2022-2023 годах. Однако выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им.
Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов.
По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-начальнике Шевченковского районного ТЦК города Харькова Артуре Воронцове.
в ТЦКв природі ...
Пропогандону рашки на 9 рік йог роботи на кремль , у Олійника скасували активи,
й ось ця новина - ЧАСТКОВО задовольнили позов ПРокурора САП
Невже картонок стало менше на звалищах Києва?
Бо там підозрювані - "шановні люди" на чолі з мером Трухановим?