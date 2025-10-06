ВАКС конфіскував Lexus, зареєстрований на тещу екскерівника одного з харківських ТЦК Воронцова

ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать родині колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

03 жовтня 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова.

Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль "Toyota Camry Hybrid", 2022 року випуску, та ухвалив стягнути в дохід держави його вартість на день набуття, а саме 1 598 030 гривень.

Крім того, ухвалою суду визнано необґрунтованим активом й автомобіль "Lexus NX200", що зареєстрований на тещу посадовця, та постановлено стягнути його в дохід держави.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Що передувало?

Нагадаємо, що на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нові люксові автомобілі загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках. Проте з’ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Разом із тим аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.

За даними Центру протидії корупції, ідеться про ексначальника Шевченківського районного ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.