Прощание с журналистом Алексеем Шалайским состоится 8 октября в 12:00 в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве
Прощание с журналистом Алексеем Шалайским состоится в Киеве в среду 8 октября в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре (Трехсвятительская, 8). Время - с 12 до 13.
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
"Просим прибыть заранее - ориентировочно в 11:30, чтобы не было задержек и иметь время для входа", - говорится в сообщении.
Захоронение Шалайского состоится в селе Морозовка, Киевская область (примерно 65 км от Киева).
Напоминаем, 4 октября стало известно о смерти одного из соучредителей и главного редактора журналистского проекта "Наші гроші" Алексея Шалайского.
