Новини
Прощання з журналістом Олексою Шалайським відбудеться 8 жовтня о 12:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві

помер журналіст Шалайський

Прощання з журналістом Олексою Шалайським відбудеться в Києві в середу 8 жовтня в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі (Трьохсвятительська, 8). Час – з 12 до 13.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо прибути заздалегідь - орієнтовно о 11:30, щоб не було затримок і мати час для входу", - ідеться у дописі.

Поховання Шалайського відбудеться у селі Морозівка, Київська область (приблизно 65 км від Києва).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факти і сенси. Королівський гамбіт Олекси Шалайського

Нагадуємо, 4 жовтня стало відомо про смерть одного зі співзасновників та головного редактора журналістського проєкту "Наші гроші" Олекси Шалайського.

