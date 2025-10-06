Турция и США договариваются о разработке редкоземельных ископаемых без Китая и РФ

Турция ведет переговоры с США по разработке месторождения редкоземельных элементов в Западной Анатолии. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.

Анкара и Вашингтон рассматривают возможность совместного освоения крупного месторождения в Бейликове возле Эскишехира. Здесь есть церий, празеодим и неодим, но пока точно не известно, какое качество сырья.

Если Турция и США договорятся перерабатывать руду вместе, это может отменить предыдущее соглашение с Китаем. Переговоры с Россией также не дали результата.

В 2024 году Турция подписала меморандум с Китаем, но переговоры остановились из-за требований Пекина транспортировать и перерабатывать материалы в Китае.

Анкара планирует построить обогатительный комплекс в Бейликове, где руда содержит более 1% оксидов редкоземельных элементов - этого достаточно для коммерческой добычи.

Кроме США, Турция ведет переговоры с Канадой и Швейцарией о сотрудничестве и подготовке экономических обоснований проекта.

Редкоземельные металлы нужны для обороны, медицины и электроники, в частности для смартфонов iPhone.

