Туреччина і США домовляються про розробку рідкісноземельних копалин без Китаю та РФ
Туреччина веде переговори зі США щодо розробки родовища рідкісноземельних елементів у Західній Анатолії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.
Анкара та Вашингтон розглядають можливість спільного освоєння великого родовища у Бейлікові біля Ескішехіру. Тут є церій, празеодим і неодим, але поки що точно не відомо, яка якість сировини.
Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм. Переговори з Росією також не дали результату.
У 2024 році Туреччина підписала меморандум з Китаєм, але переговори зупинилися через вимоги Пекіна транспортувати і переробляти матеріали в Китаї.
Анкара планує збудувати збагачувальний комплекс у Бейлікові, де руда містить понад 1% оксидів рідкісноземельних елементів - цього достатньо для комерційного видобутку.
Крім США, Туреччина веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо співпраці і підготовки економічних обґрунтувань проєкту.
Рідкісноземельні метали потрібні для оборони, медицини та електроніки, зокрема для смартфонів iPhone.
