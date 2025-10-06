Туреччина і США домовляються про розробку рідкісноземельних копалин без Китаю та РФ

Туреччина веде переговори зі США щодо розробки родовища рідкісноземельних елементів у Західній Анатолії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.

Анкара та Вашингтон розглядають можливість спільного освоєння великого родовища у Бейлікові біля Ескішехіру. Тут є церій, празеодим і неодим, але поки що точно не відомо, яка якість сировини.

Читайте: Туреччина продовжує закупівлі російської нафти та газу, незважаючи на прохання США, - Bloomberg

Якщо Туреччина та США домовляться переробляти руду разом, це може скасувати попередню угоду з Китаєм. Переговори з Росією також не дали результату.

У 2024 році Туреччина підписала меморандум з Китаєм, але переговори зупинилися через вимоги Пекіна транспортувати і переробляти матеріали в Китаї.

Читайте: Держгеонадр оголосила конкурс на розробку великого родовища літію на Кіровоградщині

Анкара планує збудувати збагачувальний комплекс у Бейлікові, де руда містить понад 1% оксидів рідкісноземельних елементів - цього достатньо для комерційного видобутку.

Крім США, Туреччина веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо співпраці і підготовки економічних обґрунтувань проєкту.

Рідкісноземельні метали потрібні для оборони, медицини та електроніки, зокрема для смартфонів iPhone.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі