Нидерланды предоставят Украине 55 млн евро

Нидерланды планируют внести 55 млн евро во Всемирный банк для покрытия расходов на восстановление и реформы в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схооф во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что с 2022 года Нидерланды уже выделили Украине 20,6 млрд евро, из которых 13,6 млрд - на военную поддержку.

Читайте: Нидерланды не поддерживают идею ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Дополнительный вклад позволит Всемирному банку эффективнее помогать Украине в восстановлении инфраструктуры и внедрении реформ. Схооф отметил, что страна делает все возможное, чтобы поддержать Украину и регион Ближнего Востока.

В понедельник, 6 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Диком Схоофом посетили предприятие по производству дронов-камикадзе.

Также он встретился с президентом Зеленским и акцентировал на росте угроз, связанных с использованием российских дронов, а также отметил необходимость международного сотрудничества для противодействия этим вызовам.

А еще Схооф добавил, что угроза от дронов будет расти, если беспилотники будут работать по алгоритмам искусственного интеллекта.

Больше читайте в нашем Telegram-канале