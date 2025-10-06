Нідерланди дадуть Україні 55 млн євро
Нідерланди планують внести 55 млн євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформи в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.
Він наголосив, що з 2022 року Нідерланди вже виділили Україні 20,6 млрд євро, з яких 13,6 млрд – на військову підтримку.
Додатковий внесок дозволить Світовому банку ефективніше допомагати Україні у відновленні інфраструктури та впровадженні реформ. Схооф зазначив, що країна робить усе можливе, щоб підтримати Україну та регіон Близького Сходу.
У понеділок, 6 жовтня міністр оборони України Денис Шмигаль разом з Діком Схоофом відвідали підприємство з виробництва дронів-камікадзе.
Також він зустрівся з президентом Зеленським і акцентував на зростанні загроз, пов’язаних із використанням російських дронів, а також наголосив на необхідності міжнародної співпраці для протидії цим викликам.
А ще Схооф додав, що загроза від дронів зростатиме, якщо безпілотники будуть працювати за алгоритмами штучного інтелекту.
