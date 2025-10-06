Нідерланди дадуть Україні 55 млн євро

Нідерланди планують внести 55 млн євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформи в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.

Він наголосив, що з 2022 року Нідерланди вже виділили Україні 20,6 млрд євро, з яких 13,6 млрд – на військову підтримку.

Читайте: Нідерланди не підтримують ідею пришвидшити переговори про членство України в ЄС

Додатковий внесок дозволить Світовому банку ефективніше допомагати Україні у відновленні інфраструктури та впровадженні реформ. Схооф зазначив, що країна робить усе можливе, щоб підтримати Україну та регіон Близького Сходу.

У понеділок, 6 жовтня міністр оборони України Денис Шмигаль разом з Діком Схоофом відвідали підприємство з виробництва дронів-камікадзе.

Також він зустрівся з президентом Зеленським і акцентував на зростанні загроз, пов’язаних із використанням російських дронів, а також наголосив на необхідності міжнародної співпраці для протидії цим викликам.

А ще Схооф додав, що загроза від дронів зростатиме, якщо безпілотники будуть працювати за алгоритмами штучного інтелекту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі