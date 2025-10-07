Аудит выявил переплату в 5,4 млрд грн в засекреченных расходах Украины на оружие, - NYT

Внутренние правительственные аудиты, которые проверяли закупки, осуществленные Агентством оборонных закупок Украины, обнаружили десятки контрактов, заключенных с компаниями по завышенным ценам при наличии предложений конкурентов с более низкой стоимостью.

Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина построила оборонную промышленность, которая производит тысячи артиллерийских снарядов, бронетехники и беспилотники с различными моделями и возможностями.

Поскольку миллиарды долларов поступают к отечественным производителям при финансовой помощи европейских доноров, значительная часть расходов окутана тайной военного времени.

Это беспокоит аналитиков и активистов, которые утверждают, что Украина достигла незначительного прогресса в обуздании давней истории коррупции в военных закупках, говорится в статье.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Аудит закупок

Одним из вопросов, который беспокоит аудиторов, проверяющих военные расходы, является неоднократное заключение Киевом контрактов компаниям, чьи предложения были выше конкурентов, без объяснений.

Внутренние правительственные аудиты, просмотренные The New York Times, обнаружили десятки контрактов, заключенных с компаниями по завышенным ценам при наличии предложений конкурентов с более низкой стоимостью.

Также аудит выявил случаи задержек или неполных поставок заказов и предоплат за оружие, которое так и не было доставлено.

NYT пишет, что заключение контрактов с участниками, которые предложили самую высокую цену, само по себе не свидетельствует о коррупции или расточительстве. Однако аудиты иллюстрируют вызовы для Украины, которая отходит от зависимости от вооружения союзников в пользу отечественного производства и международных рынков вооружений.

Правительственные аудиторы, которые проверяли закупки, осуществленные Агентством оборонных закупок Украины с начала 2024 года до марта этого года, не выдвигали обвинений в хищении, хотя некоторые контракты передали правоохранительным органам для оценки.

Но их 465-страничный отчет обнаружил, что десятки контрактов на артиллерийские снаряды, беспилотники и другое оружие не были заключены с участниками с самым низким ценовым предложением.

Разница между самыми низкими предложениями и контрактами, фактически отданными Агентством, достигла не менее 5,4 миллиарда гривен, или 129 миллионов долларов.

"Они переплачивают по неизвестным причинам и без обоснования", - цитирует издание Тамерлана Вахабова, бывшего советника агентства, являющегося подразделением Министерства обороны.

В разгар войны, по его словам, "не хватает политической воли делать это правильно".

Что говорят в АОЗ?

В своем заявлении директор агентства Арсен Жумадилов отметил, что более низкие предложения иногда отклоняются, потому что "они могут не соответствовать необходимым стандартам качества, сроков поставок, условий оплаты или другим ключевым критериям".

По его словам, агентство недавно пересмотрело свои практики заключения контрактов, чтобы обеспечить справедливость. Чиновник добавил, что в прошлом году агентство начало постепенно прекращать контракты с посредническими компаниями, которые получали наценку на продажах.

Читайте также: АОЗ впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на основе тактико-технических характеристик, - Минобороны

Закупки через посредников

До прошлого года значительная часть закупок осуществлялась через посредников, большинство из которых получали наценку 3% на продажах, согласно отдельному аудиту закупок до июля прошлого года. Агентство привлекало таких посредников в 83% контрактов, вместо того, чтобы покупать напрямую у поставщиков.

В статье сказано, что во время аудита были обнаружены многочисленные контракты, которые привели к задержкам или неполным поставкам, а также случаи, предоплат компаниям, которые так и не доставили оружие.

Они обнаружили контракты, подписанные с компаниями без предварительной проверки наличия у них производственных мощностей.

Читайте также: Минобороны усилит сотрудничество с международными партнерами в оборонных закупках