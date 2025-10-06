УКР
1 232 20

Аудит виявив переплату в 5,4 млрд грн у засекречених витратах України на зброю, - NYT

снаряди

Внутрішні урядові аудити, які перевіряли закупівлі, здійснені Агенцією оборонних закупівель України, виявили десятки контрактів, укладених із компаніями за завищеними цінами при наявності пропозицій конкурентів із нижчою вартістю.

Про це йдеться у статті американської газети The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна розбудувала оборонну промисловість, яка виробляє тисячі артилерійських снарядів, бронетехніки та безпілотники з різноманітними моделями та можливостями.

Оскільки мільярди доларів надходять до вітчизняних виробників за фінансової допомоги європейських донорів, значна частина витрат оповита таємницею воєнного часу.

Це непокоїть аналітиків та активістів, які стверджують, що Україна досягла незначного прогресу в приборканні давньої історії корупції у військових закупівлях, сказано в статті.

Аудит закупівель

Одним із питань, яке непокоїть аудиторів, які перевіряють військові витрати, є неодноразове укладання Києвом контрактів компаніям, чиї пропозиції були вищими за конкурентів, без пояснень.

Внутрішні урядові аудити, переглянуті The New York Times, виявили десятки контрактів, укладених із компаніями за завищеними цінами при наявності пропозицій конкурентів із нижчою вартістю.

Також аудит виявив випадки затримок або неповних поставок замовлень і передоплат за зброю, яка так і не була доставлена.

NYT пише, що укладання контрактів з учасниками, які запропонували найвищу ціну, саме по собі не свідчить про корупцію чи марнотратство. Однак аудити ілюструють виклики для України, яка відходить від залежності від озброєння союзників на користь вітчизняного виробництва та міжнародних ринків озброєнь.

Урядові аудитори, які перевіряли закупівлі, здійснені Агенцією оборонних закупівель України з початку 2024 року до березня цього року, не висували звинувачень у розкраданні, хоча деякі контракти передали правоохоронним органам для оцінки.

Але їхній 465-сторінковий звіт виявив, що десятки контрактів на артилерійські снаряди, безпілотники та іншу зброю не були укладені з учасниками із найнижчою ціновою пропозицією.

Різниця між найнижчими пропозиціями та контрактами, фактично відданими Агенцією, сягнула щонайменше 5,4 мільярда гривень, або 129 мільйонів доларів.

"Вони переплачують з невідомих причин і без обґрунтування", - цитує видання Тамерлана Вахабова, колишнього радника агентства, що є підрозділом Міністерства оборони.

У розпал війни, за його словами, "бракує політичної волі робити це правильно".

Що кажуть у АОЗ?

У своїй заяві директор агентства Арсен Жумаділов зазначив, що нижчі пропозиції іноді відхиляються, бо "вони можуть не відповідати необхідним стандартам якості, термінів поставок, умов оплати чи іншим ключовим критеріям".

За його словами, агенція нещодавно переглянула свої практики укладання контрактів, щоб забезпечити справедливість. Посадовець додав, що торік агенція почала поступово припиняти контракти з посередницькими компаніями, які отримували націнку на продажах.

Читайте також: АОЗ вперше оголосила тендери на закупівлю FPV-дронів на основі тактико-технічних характеристик, - Міноборони

Закупівлі через посередників

До минулого року значна частина закупівель здійснювалася через посередників, більшість з яких отримували націнку 3% на продажах, згідно з окремим аудитом закупівель до липня минулого року. Агентство залучало таких посередників у 83% контрактів, замість купувати безпосередньо в постачальників

У статті сказано, що під час аудиту було виявлено численні контракти, які призвели до затримок або неповних поставок, а також випадки, передоплат компаніям, які так і не доставили зброю.

Вони виявили контракти, підписані з компаніями без попередньої перевірки наявності у них виробничих потужностей.

Читайте також: Міноборони посилить співпрацю з міжнародними партнерами в оборонних закупівлях

Автор: 

аудит (577) зброя (7768) закупівлі (3588) Агенція оборонних закупівель (145)
Топ коментарі
+10
А якщо провести аудит всього, з 2019 року. То там не один бюджет зник.
показати весь коментар
07.10.2025 00:04 Відповісти
+9
Так треба для Перемоги

показати весь коментар
07.10.2025 00:13 Відповісти
+7
Розстріляти Рєзнік(ов)а і Умєрова. Так, для початку з конфіскацією до сьомого коліна. А дітей цих виродків продати в мусульманські гареми а Африку...
показати весь коментар
07.10.2025 00:04 Відповісти
Там только на истории с короной не один Степанов хорошо нагрелся. А за "большой распил" можно просто скромно промолчать. Тут Зеля по размаху пи@динга даже Януковичу фору дал.
показати весь коментар
07.10.2025 00:57 Відповісти
Херовато Зельоні засекретили. Але що ще при такому тупому міністру ДиДжігіталізації очікувати?
показати весь коментар
07.10.2025 00:05 Відповісти
Нє можєт бить. Как посмєлі красть.
показати весь коментар
07.10.2025 00:06 Відповісти
Мародерство - це святе! Треба ретельно покопатись, хто отримав вигоду з націнок. Там обов'язково з'являться Свинарчуки Зеленського.
показати весь коментар
07.10.2025 00:07 Відповісти
Зелені не можуть допустити виборів, не можуть допустити закінчення війни, бо тоді їм прийдеться за все відповідати. І це жахливо.
показати весь коментар
07.10.2025 01:03 Відповісти
Вони всі розбігуться як таргани після закінчення війни, на початку війни утворився батальйон Монако і наприкінці війни утворuться такий же батальйон у Монако, в Майамі або в Ізраїлі на мертвому морі.
показати весь коментар
07.10.2025 01:23 Відповісти
Зельоні Гниди - це діагноз мразі на крові.

нехай будуть прокляті вони та їх нащадки.
показати весь коментар
07.10.2025 00:11 Відповісти
129 млн це мало.

Хай NYT напише як США тратять майже трильйон долларів в рік і не мають запасів зброї, а якщо є запаси то як правильно вироблені в 90-ті.

При Кучмі корупція була високою, а ВВП ріс на 12% в рік.

Корупція в Україні це кліше, просто журналісти ******* із мухи слона робити.

Купівля імпортного товару - в рази шкодить державі більше чем корупція, бо виводить валюту з країни.

Якби українці не купували дорогі імпортні автомобілі, а накоплені гроші вкладали в бізнес, то Україна уже давно була багатою країною. Но провінційний нарцисизм заставляє людей доказувати свою значимість один одному.

Валюта робить країну богатою, а те ще хтось там вкрав з бюджету, якщо гроші не вивели за кордон, то це практично не впливає ні на що серйозно.
показати весь коментар
07.10.2025 00:18 Відповісти
Якби українці не купували дорогі імпортні автомобілі, а накоплені гроші вкладали в бізнес, то Україна уже давно була багатою країною.

Їздиш собі на "Таврії"...
Всі свої накопичені гроші 💰 вклав в бізнес і кайфуєш.
Завдяки тобі, Україна багата країна 🤦‍♂️
показати весь коментар
07.10.2025 00:33 Відповісти
В Нідерландах, Скандинавії на велосипедах їздях і нормально.
показати весь коментар
07.10.2025 00:36 Відповісти
В Україні також їздять на велосипедах, але в окремих локаціях, бо інфраструктура не розвинена.
Мало велосипедних доріжок, а узбіччя доріг не пристосовані для руху велосипедистів.
Ну і сама культура взаємодії та взаємоповаги на дорогах ще дуже кульгає.
Недавній випадок в Києві, коли водій Мерседеса побив велосипедиста є тому підтвердженням.
показати весь коментар
07.10.2025 00:50 Відповісти
Кто покупает дорогие авто, тот уже давно вложился в бизнес и имеет с него гешефт. " Скажите, сколько лет вы курите - Лет 30 - А если бы вы не курили, то за потраченные на сигареты деньги могли купить этот небоскрёб - Странно, я и курю, и небоскрёб мой"
показати весь коментар
07.10.2025 00:48 Відповісти
зелені злодії при владі
показати весь коментар
07.10.2025 00:26 Відповісти
Скільки таких примарних посад "для своїх " є? (Типа комірник, заступник комірника, начальник комірної ділянки і тп) мабуть третину коштів здирає, який сопляк по радіо хвастався що зсу це велика корпорація, найбільша у світі корпорація по відмиву і розкрадання грошей заходу.
показати весь коментар
07.10.2025 00:34 Відповісти
Може вже пора для початку замість слова "корупція"використовувати слово "крадіжка"?
показати весь коментар
07.10.2025 00:51 Відповісти
Все нормально. Іншаллах!
показати весь коментар
07.10.2025 00:58 Відповісти
Два нулі додайте, а то смішно
показати весь коментар
07.10.2025 00:59 Відповісти
 
 