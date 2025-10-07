РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
2 386 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 117 360 человек (+1020 за сутки), 11 238 танков, 33 493 артсистемы, 23 319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 117 360 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1117360 (+1020) человек

танков - 11238 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23319 (+6) ед.

артиллерийских систем - 33493 (+29) ед

РСЗО - 1516 (+0) ед

средства ПВО - 1224 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 67564 (+338)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63575 (+79)

специальная техника - 3973 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Огненное шоу" на Харьковщине: уничтожена техника, связь и живая сила оккупантов. ВИДЕО

Потери врага за 6 октября

Автор: 

армия РФ (20805) Генштаб ВС (7050) ликвидация (4093) уничтожение (8080)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радує знищене російське ППО.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:17 Ответить
браня крєпка і танкі наші бістри.......Пріпев: Гремя агнем, свіркая блеском стали Пайдут машини в яростний паход, Когда нас в бой пашлет ***** плєшівій И гєрасімус в бой нас павідет! Заводав труд и труд калхозних пашен Ми зачітім, страну сваю храня, Ударнай сілой арудійних башен І бістратой, і натіском агня.
показать весь комментарий
07.10.2025 07:34 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
07.10.2025 08:30 Ответить
Добре працюєте, хлопці. Хто б що не казав, через рік вони почнуть видихатися.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:30 Ответить
Видихатись вони почали вже давно, але нажаль це далеко ще не кінець.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:56 Ответить
Не тільки вони...
показать весь комментарий
07.10.2025 08:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:37 Ответить
Минув 4248 день москальсько-української війни.
120! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта норм, логістика, спецтехніка та ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 117 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 08:57 Ответить
 
 