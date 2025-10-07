Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 117 360 человек (+1020 за сутки), 11 238 танков, 33 493 артсистемы, 23 319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 117 360 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1117360 (+1020) человек

танков - 11238 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23319 (+6) ед.

артиллерийских систем - 33493 (+29) ед

РСЗО - 1516 (+0) ед

средства ПВО - 1224 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 67564 (+338)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63575 (+79)

специальная техника - 3973 (+2)

