Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 117 360 человек (+1020 за сутки), 11 238 танков, 33 493 артсистемы, 23 319 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 117 360 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1117360 (+1020) человек
танков - 11238 (+3) ед
боевых бронированных машин - 23319 (+6) ед.
артиллерийских систем - 33493 (+29) ед
РСЗО - 1516 (+0) ед
средства ПВО - 1224 (+1) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 67564 (+338)
крылатые ракеты - 3841 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63575 (+79)
специальная техника - 3973 (+2)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
120! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта норм, логістика, спецтехніка та ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 117 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.