Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 117 360 осіб (+1020 за добу), 11 238 танків, 33 493 артсистеми, 23 319 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 117 360 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб
танків – 11238 (+3) од
бойових броньованих машин – 23319 (+6) од
артилерійських систем – 33493 (+29) од
РСЗВ – 1516 (+0) од
засоби ППО – 1224 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79)
спеціальна техніка – 3973 (+2)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
120! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта норм, логістика, спецтехніка та ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 117 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.