УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
2 912 9

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 117 360 осіб (+1020 за добу), 11 238 танків, 33 493 артсистеми, 23 319 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 117 360 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб

танків – 11238 (+3) од

бойових броньованих машин – 23319 (+6) од

артилерійських систем – 33493 (+29) од

РСЗВ – 1516 (+0) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79)

спеціальна техніка – 3973 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вогняне шоу" на Харківщині: знищено техніку, зв’язок і живу силу окупантів. ВIДЕО

Втарти ворога за 6 жовтня

Автор: 

армія рф (18962) Генштаб ЗС (7365) ліквідація (4488) знищення (8412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радує знищене російське ППО.
показати весь коментар
07.10.2025 07:17 Відповісти
браня крєпка і танкі наші бістри.......Пріпев: Гремя агнем, свіркая блеском стали Пайдут машини в яростний паход, Когда нас в бой пашлет ***** плєшівій И гєрасімус в бой нас павідет! Заводав труд и труд калхозних пашен Ми зачітім, страну сваю храня, Ударнай сілой арудійних башен І бістратой, і натіском агня.
показати весь коментар
07.10.2025 07:34 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
07.10.2025 08:30 Відповісти
Добре працюєте, хлопці. Хто б що не казав, через рік вони почнуть видихатися.
показати весь коментар
07.10.2025 08:30 Відповісти
Видихатись вони почали вже давно, але нажаль це далеко ще не кінець.
показати весь коментар
07.10.2025 08:56 Відповісти
Не тільки вони...
показати весь коментар
07.10.2025 08:57 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.10.2025 08:37 Відповісти
Минув 4248 день москальсько-української війни.
120! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта норм, логістика, спецтехніка та ППО добре.
Сукупна арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 117 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
показати весь коментар
07.10.2025 08:54 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 08:57 Відповісти
 
 