Враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и 152 беспилотниками. ПВО ликвидировала 88 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 октября враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и 152 ударными дронами Shahed, Гербера и другими типами. ПВО сбила или подавила 88 беспилотников.

об этом сообщили Воздушные силы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52-х ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

