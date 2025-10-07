Ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 152 безпілотниками. ППО ліквідувала 88 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 7 жовтня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 152 ударними дронами Shahed, Гербера та іншими типами. ППО збила або подавила 88 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

