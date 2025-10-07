Россияне нанесли 629 ударов по Запорожью и области, один человек ранен, повреждены дома и автомобили. ФОТО

В течение суток оккупанты нанесли 629 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Войска РФ осуществили 13 авиационных ударов по Запорожью, Приморскому, Лукьяновскому, Зализнычному, Белогорью и Полтавке.

409 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Терноватое, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Полтавку и Преображенку. 4 атаки из РСЗО накрыли Степное и Полтавку. 203 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного, Белогорья и Полтавки.

20-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по областному центру. Поступило 49 сообщений о разрушении домов, квартир и автомобилей.

