Росіяни завдали 629 ударів по Запоріжжю та області, одна людина поранена, пошкоджені будинки та авто. ФОТО

Впродовж доби окупанти завдали 629 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці.

409 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Тернувате, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Полтавку та Преображенку. 4 атаки з РСЗВ накрили Степове та Полтавку. 203 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я та Полтавки.

20-річна жінка зазнала поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

