Силы обороны останавливают штурмы огромных сил врага на Лиманском направлении, - 63-я ОМБр

На Лиманском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции в Торском и Заречном, несмотря на непрерывные штурмы российской пехоты и иностранных наемников.

об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

В зоне ответственности бригады противник активно применяет пехоту, что значительно усложняет удержание позиций.

"Идет русский человек, идет по дороге, на него летит fpv-дрон, и он просто ничего не делает. Или он чем-то "накачан", или ему уже безразлично, или ему ничего уже в этой жизни не надо. Ну, то есть, вообще ничего не делает, просто идет по дороге с автоматом, с каким-то рюкзаком. В него влетает дрон. Ну, типа, окей, пусть будет", - рассказал начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБр.

Некоторые вражеские бойцы сдаются без боя. Так, накануне украинские военные взяли в плен гражданина Индии, который сам подошел к позициям, положил автомат и поднял руки.

"Там история немного банальная - его заставили, фактически, подписать контракт. Мы уже имели дело где-то с пятью или шестью гражданами других государств, которые попадали к нам в плен. А сколько не попало, сколько лежит в подвалах Торского или Заречного, или где-то по посадкам вокруг. То есть, Россия, очевидно, сталкивается с нехваткой своих людей", - отметил Ящишин.

