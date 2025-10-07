Сили оборони зупиняють штурми величезних сил ворога на Лиманському напрямку, - 63 ОМБр

На Лиманському напрямку українські воїни продовжують утримувати позиції у Торському та Зарічному, попри безперервні штурми російської піхоти та іноземних найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

У зоні відповідальності бригади противник активно застосовує піхоту, що значно ускладнює утримання позицій.

"Йде руський чоловік, йде дорогою, на нього летить fpv-дрон, і він просто нічого не робить. Чи він чимось "накачаний", чи йому вже байдуже, чи йому нічого вже в тому житті не треба. Ну, тобто, взагалі нічого не робить, просто йде дорогою з автоматом, з якимось рюкзаком. У нього влітає дрон. Ну, типу, окей, хай буде", - розповів начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБр.

Деякі ворожі бійці здаються без бою. Так, напередодні українські військові взяли в полон громадянина Індії, який сам підійшов до позицій, поклав автомат і підняв руки.

"Там трохи історія банальна - його змусили, фактично, підписати контракт. Ми вже мали справу десь з п’ятьма чи шістьма громадянами інших держав, які потрапляли до нас в полон. А скільки не потрапило, скільки лежить в підвалах Торського чи Зарічного, чи десь по посадках навколо. Тобто, Росія, очевидно, стикається з браком своїх людей", - зауважив Ящишин.

