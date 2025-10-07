Враг атакует позиции Сил обороны "массово" на Северском направлении, - подразделение "Феникс" ГПСУ

Враг пытается продвигаться ночью и диверсионными группами у Ямполя, однако Силы обороны удерживают позиции на Северском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения подготовки боевого снаряжения подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины Владислав Мордвинцев.

"Они не сильно применяют технику. Наверное, накапливают, ждут ухудшения погодных условий, больше болота. Сейчас пехота немножко старается продвигаться. Но как ухудшатся погодные условия, я думаю, они будут применять технику", - отметил Мордвинцев.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

