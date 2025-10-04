РУС
Новости Фото Ситуация на Добропольском направлении
1 763 13

Обстановка в районе Ямполя стабилизирована, продолжается ликвидация остатков диверсионных групп, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ямполь

Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прифронтовых регионах Украины усилят ПВО, - Сырский

Относительно Добропольского направления

Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32.

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.

"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", - подчеркнул Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 174 кв. км, - Зеленский. ВИДЕО

Сырский На Добропольском направлении
Сырский На Добропольском направлении
Сырский На Добропольском направлении

Автор: 

Донецкая область (10908) Александр Сырский (738) Краматорский район (739) Ямполь (20)
Топ комментарии
+6
Якщо бачите такий "клікбейтний" заголовок -- знайте: "канал" розрахований якщо не на дебілів, то на людей, які не вміють мислити і аналізувати в принципі.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:55 Ответить
+1
Якими втратами особового складу ЗСУ можна почути чи то військова таємниця?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:44 Ответить
+1
Питання не по темі. Хтось може чув про переліт літака ТУ-95 ВПС московії на нашу сторону?
Ось відео:
https://youtu.be/Mz2z7wHMY_w?si=Mn1rFrwjFsl6ZihA
О 7 вечора! СРОЧНО. РОСІЙСЬКИЙ ТУ-95 втік з РОСІЇ. Сів в ЖИТОМИРІ! В НЕБІ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:51 Ответить
Якими втратами особового складу ЗСУ можна почути чи то військова таємниця?
показать весь комментарий
04.10.2025 19:44 Ответить
ну десь 32000 або десь 33 000. як зєля гундосить. патєрь нєт!
показать весь комментарий
04.10.2025 19:54 Ответить
Погоджуюся з Вами....
показать весь комментарий
04.10.2025 19:55 Ответить
А ви для чого або для кого, збираєте цифри??
Ви їсти без цього не можете, чи ЖИТИ??
показать весь комментарий
04.10.2025 21:14 Ответить
Питання не по темі. Хтось може чув про переліт літака ТУ-95 ВПС московії на нашу сторону?
Ось відео:
https://youtu.be/Mz2z7wHMY_w?si=Mn1rFrwjFsl6ZihA
О 7 вечора! СРОЧНО. РОСІЙСЬКИЙ ТУ-95 втік з РОСІЇ. Сів в ЖИТОМИРІ! В НЕБІ УКРАЇНИ.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:51 Ответить
Якщо бачите такий "клікбейтний" заголовок -- знайте: "канал" розрахований якщо не на дебілів, то на людей, які не вміють мислити і аналізувати в принципі.
показать весь комментарий
04.10.2025 19:55 Ответить
Та я так і подумав, але ще жевріла надія і я запитав в товариства. Хочеться почути щось хороше ...
показать весь комментарий
04.10.2025 20:06 Ответить
Ось,як працюють ворожі диверсійні групи,за словами Рустамзаде:
"Тактика малых пехотных групп в России сейчас активно используется именно для глубоких локальных прорывов, и это - ключевой момент в текущей фазе войны. Вот как это работает и зачем:
Цель - глубокий локальный прорыв
Задача - не массовое наступление по фронту, а проникновение вглубь на 5-15 км в конкретных точках, где оборона ВСУ ослаблена, не ждёт атаки, или временно потеряла связь/координацию.
Это даёт:
• Создание оперативного кризиса: противник вынужден спешно перебрасывать резервы, иногда из других участков.
• Развал логистики и связи ВСУ в глубине - атаки на командные пункты, склады, дороги.
• Политический эффект: особенно, если прорыв приурочен к международным событиям (например, саммитам, переговорам)".
показать весь комментарий
04.10.2025 20:01 Ответить
Мадяр красава
показать весь комментарий
04.10.2025 20:01 Ответить
Наступив стабилицець.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:03 Ответить
Командующий родом войск ВСУ все еще майор.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:05 Ответить
Це тільки генпрокурорів, призначають за добу, або хєнєсралами, як хорошковського і йому подібних, призначав бухгалтер, «збанкрутілого» ним банку «Україна»!!!
Табачник, литвин, абдристович, червоненко…. «палконікамі» настоящімі стали, кадрові холуї МОУ і СБУ, з кузьмуком і не таке робили!!…
показать весь комментарий
04.10.2025 21:20 Ответить
Там в Грузії президентський палац вже штурмують.
показать весь комментарий
04.10.2025 20:08 Ответить
 
 