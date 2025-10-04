Обстановка в районе Ямполя стабилизирована, продолжается ликвидация остатков диверсионных групп, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ямполь

Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прифронтовых регионах Украины усилят ПВО, - Сырский

Относительно Добропольского направления

Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32.

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.

"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", - подчеркнул Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 174 кв. км, - Зеленский. ВИДЕО





