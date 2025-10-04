Обстановка в районе Ямполя стабилизирована, продолжается ликвидация остатков диверсионных групп, - Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ямполь
Относительно последнего: обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.
Относительно Добропольского направления
Повышаем эффективность поражения мест накопления врага, уничтожаем его логистику.
Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32.
С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.
"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", - подчеркнул Сырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви їсти без цього не можете, чи ЖИТИ??
Ось відео:
https://youtu.be/Mz2z7wHMY_w?si=Mn1rFrwjFsl6ZihA
О 7 вечора! СРОЧНО. РОСІЙСЬКИЙ ТУ-95 втік з РОСІЇ. Сів в ЖИТОМИРІ! В НЕБІ УКРАЇНИ.
"Тактика малых пехотных групп в России сейчас активно используется именно для глубоких локальных прорывов, и это - ключевой момент в текущей фазе войны. Вот как это работает и зачем:
Цель - глубокий локальный прорыв
Задача - не массовое наступление по фронту, а проникновение вглубь на 5-15 км в конкретных точках, где оборона ВСУ ослаблена, не ждёт атаки, или временно потеряла связь/координацию.
Это даёт:
• Создание оперативного кризиса: противник вынужден спешно перебрасывать резервы, иногда из других участков.
• Развал логистики и связи ВСУ в глубине - атаки на командные пункты, склады, дороги.
• Политический эффект: особенно, если прорыв приурочен к международным событиям (например, саммитам, переговорам)".
Табачник, литвин, абдристович, червоненко…. «палконікамі» настоящімі стали, кадрові холуї МОУ і СБУ, з кузьмуком і не таке робили!!…