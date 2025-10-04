Обстановка в районі Ямполя стабілізована, триває ліквідація залишків диверсійних груп, - Сирський. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Ямпіль
Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.
Щодо Добропільського напрямку
Підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику.
Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.
Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.
"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", - наголосив Сирський.
"Тактика малых пехотных групп в России сейчас активно используется именно для глубоких локальных прорывов, и это - ключевой момент в текущей фазе войны. Вот как это работает и зачем:
Цель - глубокий локальный прорыв
Задача - не массовое наступление по фронту, а проникновение вглубь на 5-15 км в конкретных точках, где оборона ВСУ ослаблена, не ждёт атаки, или временно потеряла связь/координацию.
Это даёт:
• Создание оперативного кризиса: противник вынужден спешно перебрасывать резервы, иногда из других участков.
• Развал логистики и связи ВСУ в глубине - атаки на командные пункты, склады, дороги.
• Политический эффект: особенно, если прорыв приурочен к международным событиям (например, саммитам, переговорам)".
