Новини Фото Ситуація на Добропільському напрямку
1 725 13

Обстановка в районі Ямполя стабілізована, триває ліквідація залишків диверсійних груп, - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ямпіль

Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прифронтових регіонах України посилять ППО, - Сирський

Щодо Добропільського напрямку

Підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику.

Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32.

Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", - наголосив Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км, - Зеленський. ВIДЕО

Сирськйи На Добропільському напрямку
Сирськйи На Добропільському напрямку
Сирськйи На Добропільському напрямку

Автор: 

Донецька область (9733) Сирський Олександр (764) Краматорський район (747) Ямпіль (19)
Якщо бачите такий "клікбейтний" заголовок -- знайте: "канал" розрахований якщо не на дебілів, то на людей, які не вміють мислити і аналізувати в принципі.
показати весь коментар
04.10.2025 19:55 Відповісти
+1
Якими втратами особового складу ЗСУ можна почути чи то військова таємниця?
показати весь коментар
04.10.2025 19:44 Відповісти
+1
Питання не по темі. Хтось може чув про переліт літака ТУ-95 ВПС московії на нашу сторону?
Ось відео:
https://youtu.be/Mz2z7wHMY_w?si=Mn1rFrwjFsl6ZihA
О 7 вечора! СРОЧНО. РОСІЙСЬКИЙ ТУ-95 втік з РОСІЇ. Сів в ЖИТОМИРІ! В НЕБІ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
04.10.2025 19:51 Відповісти
Ось,як працюють ворожі диверсійні групи,за словами Рустамзаде:
"Тактика малых пехотных групп в России сейчас активно используется именно для глубоких локальных прорывов, и это - ключевой момент в текущей фазе войны. Вот как это работает и зачем:
Цель - глубокий локальный прорыв
Задача - не массовое наступление по фронту, а проникновение вглубь на 5-15 км в конкретных точках, где оборона ВСУ ослаблена, не ждёт атаки, или временно потеряла связь/координацию.
Это даёт:
• Создание оперативного кризиса: противник вынужден спешно перебрасывать резервы, иногда из других участков.
• Развал логистики и связи ВСУ в глубине - атаки на командные пункты, склады, дороги.
• Политический эффект: особенно, если прорыв приурочен к международным событиям (например, саммитам, переговорам)".
показати весь коментар
04.10.2025 20:01 Відповісти
Мадяр красава
показати весь коментар
04.10.2025 20:01 Відповісти
Наступив стабилицець.
показати весь коментар
04.10.2025 20:03 Відповісти
Командующий родом войск ВСУ все еще майор.
показати весь коментар
04.10.2025 20:05 Відповісти
Це тільки генпрокурорів, призначають за добу, або хєнєсралами, як хорошковського і йому подібних, призначав бухгалтер, «збанкрутілого» ним банку «Україна»!!!
Табачник, литвин, абдристович, червоненко…. «палконікамі» настоящімі стали, кадрові холуї МОУ і СБУ, з кузьмуком і не таке робили!!…
показати весь коментар
04.10.2025 21:20 Відповісти
Там в Грузії президентський палац вже штурмують.
показати весь коментар
04.10.2025 20:08 Відповісти
 
 