Ворог закидає позиції Сил оборони "масою" на Сіверському напрямку, - підрозділ "Фенікс" ДПСУ

Ворог намагається просуватися вночі та диверсійними групами біля Ямполя, проте Сили оборони утримують позиції на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення підготовки бойового спорядження підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України Владислав Мордвінцев.

"Вони не сильно застосовують техніку. Напевно, накопичують, чекають погіршення погодних умов, більше болота. Зараз піхота трошки старається просуватися. Але як погіршаться погодні умови, я думаю, вони будуть застосовувати техніку", - зазначив Мордвінцев.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

