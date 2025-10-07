Более 150 THeMIS для Украины: Эстония и Нидерланды масштабируют поставки боевых роботов
Более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS предоставит Украине эстонская компания Milrem Robotics. Проект финансируют и координируют Нидерланды, а часть аппаратов будут собирать в сотрудничестве с VDL Defentec.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в заявлении Milrem Robotics.
Украина получит от Эстонии более 150 беспилотных наземных аппаратов (БНА) THeMIS, разработанных компанией Milrem Robotics.
Поставки финансируют и координируют Нидерланды. Значительная часть машин будет собрана в сотрудничестве с компанией VDL Defentec.
О передаче впервые объявили в сентябре, но страну-донора тогда не называли.
Официальное подписание соглашения состоялось 6 октября на заводе VDL в Борне при участии министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec организует сборку техники на новой производственной линии, спроектированной для масштабируемого производства. Компания также проведет обучение украинских операторов и персонала для эффективного использования роботов в боевых условиях.
"Платформа THeMIS уже доказала свою эффективность на поле боя, и мы уверены, что этот вклад существенно усилит обороноспособность Украины", - заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.
Новые машины дополнят 15 платформ THeMIS, которые уже с 2022 года используются Вооруженными силами Украины.
Что такое THeMIS
THeMIS - это многофункциональная беспилотная платформа, применяемая для поддержки пехоты, логистики, разведки и боевых задач. Она уже на службе или испытывается в 19 странах мира.
