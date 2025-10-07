Понад 150 THeMIS для України: Естонія та Нідерланди масштабують постачання бойових роботів

Понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS надасть Україні естонська компанія Milrem Robotics. Проєкт фінансують та координують Нідерланди, а частину апаратів збиратимуть у співпраці з VDL Defentec.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться в заяві Milrem Robotics.

Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів (БНА) THeMIS, розроблених компанією Milrem Robotics.

Постачання фінансують та координують Нідерланди. Значна частина машин буде зібрана у співпраці з компанією VDL Defentec.

Про передачу вперше оголосили у вересні, але країну-донора тоді не називали.

Офіційне підписання угоди відбулося 6 жовтня на заводі VDL у Борні за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec організує складання техніки на новій виробничій лінії, спроєктованій для масштабованого виробництва. Компанія також проведе навчання українських операторів та персоналу для ефективного використання роботів у бойових умовах.

"Платформа THeMIS вже довела свою ефективність на полі бою, і ми впевнені, що цей внесок суттєво посилить обороноздатність України", - заявив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

Нові машини доповнять 15 платформ THeMIS, які вже з 2022 року використовуються Збройними силами України.

Що таке THeMIS

THeMIS — це багатофункціональна безпілотна платформа, що застосовується для підтримки піхоти, логістики, розвідки та бойових завдань. Вона вже на службі або випробовується у 19 країнах світу.