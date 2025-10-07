На фронте зафиксировано 101 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Янжуловка, Хреновка Черниговской область; Нововасильевка, Новая Слобода Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак вражеских войск, еще четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого и Довгенького.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и в сторону Петропавловки и Новоплатоновки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголовое, Новоселовка, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отражают две атаки врага вблизи Ямполя и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки, Русина Яра и Полтавки, пока бои идут в одной локации.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное, Филия и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 23 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Сичневое, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороное, Новогеоргиевка, Калиновское, Новогригорьевка. Наши воины отбили 11 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг девять раз пытался наступать вблизи Полтавки и Малиновки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак захватчиков вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении на данный момент украинские защитники отбили две атаки врага, еще один бой продолжается.

