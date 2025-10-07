Атака дронов на Тюменский НПЗ: повреждена система водоснабжения и ректификационная колонна, - росСМИ
Вечером 6 октября беспилотники атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Была повреждена ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
В предприятие попали, по меньшей мере, два БПЛА.
Ранее он назывался "Антипинский НПЗ" и был крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России, мощность которого достигает 7,5 млн тонн в год.
Местные власти ранее сообщали, что "три БПЛА были обезврежены на территории предприятия в Тюмени".
Известно, что предприятие расположено в 2 тыс. км от Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в российской Тюмени.
