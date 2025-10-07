УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9799 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 670 5

Атака дронів на Тюменський НПЗ: пошкоджено систему водопостачання та ректифікаційну колону, - росЗМІ

Атака дронів на НПЗ в Тюмені. Що відомо про атаку?

Ввечері 6 жовтня безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод. Було пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

У підприємство влучили щонайменше два БпЛА.

Раніше він мав назву "Антипинський НПЗ" та був найбільшим незалежним нафтопереробним заводом у Росії, потужність якого досягає 7,5 млн тон на рік.

Місцева влада раніше повідомляла, що "три БПЛА було знешкоджено на території підприємства у Тюмені".

Відомо, що підприємство розташовано за 2 тис. км від України.

Атака дронів на НПЗ в Тюмені. Що відомо про атаку?

Раніше повідомлялось про вибухи у російській Тюмені

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НПЗ (734) росія (68250) Удари по РФ (582)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що влупили по Антипинському НПЗ.
Будь-які співпадіння назв та нікнеймів - випадкові.
показати весь коментар
07.10.2025 17:02 Відповісти
Враховуючи відстань, влучення можна вважати вельми успішним.
показати весь коментар
07.10.2025 17:28 Відповісти
Залишився - Омск !
показати весь коментар
07.10.2025 18:38 Відповісти
Це вже не так далеко ,відстань від України майже така сама !!))
показати весь коментар
07.10.2025 18:49 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
07.10.2025 18:47 Відповісти
 
 