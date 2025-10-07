Атака дронів на Тюменський НПЗ: пошкоджено систему водопостачання та ректифікаційну колону, - росЗМІ

Ввечері 6 жовтня безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод. Було пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.

У підприємство влучили щонайменше два БпЛА.

Раніше він мав назву "Антипинський НПЗ" та був найбільшим незалежним нафтопереробним заводом у Росії, потужність якого досягає 7,5 млн тон на рік.

Місцева влада раніше повідомляла, що "три БПЛА було знешкоджено на території підприємства у Тюмені".

Відомо, що підприємство розташовано за 2 тис. км від України.

Раніше повідомлялось про вибухи у російській Тюмені.

