Атака дронів на Тюменський НПЗ: пошкоджено систему водопостачання та ректифікаційну колону, - росЗМІ
Ввечері 6 жовтня безпілотники атакували Тюменський нафтопереробний завод. Було пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
У підприємство влучили щонайменше два БпЛА.
Раніше він мав назву "Антипинський НПЗ" та був найбільшим незалежним нафтопереробним заводом у Росії, потужність якого досягає 7,5 млн тон на рік.
Місцева влада раніше повідомляла, що "три БПЛА було знешкоджено на території підприємства у Тюмені".
Відомо, що підприємство розташовано за 2 тис. км від України.
Раніше повідомлялось про вибухи у російській Тюмені.
