Ночная операция полка "Азов": дроны уничтожили танки, орудия и минометы. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ "Азов" провели ночную боевую операцию по уничтожению техники и вооружения оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили два танка, шесть орудий, минометы и вражеские позиции как на передовой, так и в тылу.
"Каждый сброшенный на головы врагов боеприпас уменьшает наступательные возможности оккупантов, разрушает их огневую поддержку и логистику", - говорится в комментарии под видео.
