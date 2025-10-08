Кривой Рог под массированным ударом дронов
В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
По его словам, к городу приближалось около 30 ударных беспилотников типа "Шахед". О нескольких группах вражеских БпЛА, двигавшихся в направлении Кривого Рога, также сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Местные жители сообщают о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города. Детали последствий атаки пока уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olga A #374484
показать весь комментарий08.10.2025 02:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Odessa Podil'sk
показать весь комментарий08.10.2025 02:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olga A #374484
показать весь комментарий08.10.2025 02:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий08.10.2025 07:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль