Новости ша
1 413 4

Кривой Рог под массированным ударом дронов

Кривой Рог атакуют шахеды в ночь на 8 октября

В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, к городу приближалось около 30 ударных беспилотников типа "Шахед". О нескольких группах вражеских БпЛА, двигавшихся в направлении Кривого Рога, также сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Местные жители сообщают о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города. Детали последствий атаки пока уточняются.

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1447) обстрел (29888) атака (591) Шахед (1538) Днепропетровская область (4536) Криворожский район (200)
Просто цікаво, чи в Кривому Рогу знову збираються голосувати за гнусавого, чи мізки трохи вправилися?
08.10.2025 02:08 Ответить
А може це плешивий з кремля винний ?
08.10.2025 02:20 Ответить
50%50
08.10.2025 02:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE При́нцип Парéто або ж Зако́н Паре́то. 80/20%. Цифра емпірична, тому, в нашому випадку - 73/25%.
