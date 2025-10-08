Кривой Рог под массированным ударом дронов

В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, к городу приближалось около 30 ударных беспилотников типа "Шахед". О нескольких группах вражеских БпЛА, двигавшихся в направлении Кривого Рога, также сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Местные жители сообщают о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города. Детали последствий атаки пока уточняются.

