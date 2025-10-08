Кривий Ріг під масованим ударом дронів

У ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Шахед" по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

За його словами, до міста наближалося близько 30 ударних безпілотників типу "Шахед". Про кілька груп ворожих БпЛА, що рухалися в напрямку Кривого Рогу, також повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів, які було чутно в різних районах міста. Деталі наслідків атаки наразі уточнюються.

