Кривий Ріг під масованим ударом дронів
У ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Шахед" по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
За його словами, до міста наближалося близько 30 ударних безпілотників типу "Шахед". Про кілька груп ворожих БпЛА, що рухалися в напрямку Кривого Рогу, також повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.
Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів, які було чутно в різних районах міста. Деталі наслідків атаки наразі уточнюються.
