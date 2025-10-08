РУС
Помощь Украины от Чехии
Чехия может передать Украине модернизированные танки T-72M4CZ, - Генштаб страны

Танк T-72M4CZ

Чехия может передать Украине около 30 танков T-72M4CZ после их модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Чехии.

В заявлении подробно прояснена позиция Минобороны относительно необходимости модернизации этого типа танков.

"Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвовании немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники", - пояснили в Минобороны страны.

Также читайте: Чехия начнет обучение украинских пилотов F-16, - премьер Фиала

"После завершения необходимых работ мое намерение - рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", - поясняет начальник Генерального штаба Карел Ржехка.

танк (2316) Чехия (1811)
+5
Після останніх виборів про ці рекомендації можна забути.
08.10.2025 07:04 Ответить
+3
А чи актуальні танки зараз взагалі?
08.10.2025 07:09 Ответить
+2
Ну для розгону демонстрацій хіба.
08.10.2025 07:20 Ответить
08.10.2025 07:04 Ответить
08.10.2025 07:09 Ответить
краще мільйон дронів
08.10.2025 07:19 Ответить
08.10.2025 07:20 Ответить
Звісно актуальні,якщо командування трішки розуму має,а в цьому сумніви великі
08.10.2025 07:37 Ответить
Что бы Сырок опять угробил кучу бронетехники и людей в идиотских "пиар акциях"?
08.10.2025 07:37 Ответить
На сьогодні танк легка здобич..
08.10.2025 07:40 Ответить
Супер новина.
Армія любить "Мишок".
Прслів*я таки змінилось.
Як і зміився об*єкт.
Тепер воно звучить модерново:,
Як і сам об*єкт.
Дареному танку заглядаємо всюди
але це про свяк випадок,))))))
Там можуть просто втратити чийсь ДЖПС навігатор.
Українці чемні і не крадії.
Потрібно повернути навігатор власнику.
Дяка тим хто подарував.
08.10.2025 07:48 Ответить
Злили дані. Навіщо? Скільки розвідки в Чехії у росіян.
08.10.2025 07:58 Ответить
может , а может и НЕ может !!!)))длбы)))
08.10.2025 08:05 Ответить
танки в теперішній час взагалі не актуальна зброя.
08.10.2025 08:07 Ответить
для знищення іноді достатньо всього одного FPV-дрона, але вони все одно потрібні , головне правильне планування застосування цього виду техніки особливо в наступальних операціях ..
08.10.2025 09:44 Ответить
Проблема в слові "Може".Греція також недавно "могла" якісь система советські застарілі,Тамагавки також "може".Доречі звернули увагу що зникли з інфо простору 3500 ракет Ерам.І нам показували офіційний документ затверджений держдепом тому два місяця.
08.10.2025 09:55 Ответить
 
 