Чехия может передать Украине модернизированные танки T-72M4CZ, - Генштаб страны
Чехия может передать Украине около 30 танков T-72M4CZ после их модернизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Чехии.
В заявлении подробно прояснена позиция Минобороны относительно необходимости модернизации этого типа танков.
"Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвовании немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники", - пояснили в Минобороны страны.
"После завершения необходимых работ мое намерение - рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", - поясняет начальник Генерального штаба Карел Ржехка.
Армія любить "Мишок".
Прслів*я таки змінилось.
Як і зміився об*єкт.
Тепер воно звучить модерново:,
Як і сам об*єкт.
Дареному танку заглядаємо всюди
але це про свяк випадок,))))))
Там можуть просто втратити чийсь ДЖПС навігатор.
Українці чемні і не крадії.
Потрібно повернути навігатор власнику.
Дяка тим хто подарував.