Чехия может передать Украине модернизированные танки T-72M4CZ, - Генштаб страны

Чехия может передать Украине около 30 танков T-72M4CZ после их модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Чехии.

В заявлении подробно прояснена позиция Минобороны относительно необходимости модернизации этого типа танков.

"Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвовании немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники", - пояснили в Минобороны страны.

"После завершения необходимых работ мое намерение - рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", - поясняет начальник Генерального штаба Карел Ржехка.

