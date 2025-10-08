Чехія може передати Україні модернізовані танки T-72M4CZ, - Генштаб країни
Чехія може передати Україні близько 30 танків T-72M4CZ після їхньої модернізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Чехії.
У заяві детально прояснена позиція Міноборони щодо необхідності модернізації цього типу танків.
"Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки", - пояснили в Міноборони країни.
"Після завершення необхідних робіт мій намір - рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", - пояснює начальник Генерального штабу Карел Ржехка.
Армія любить "Мишок".
Прслів*я таки змінилось.
Як і зміився об*єкт.
Тепер воно звучить модерново:,
Як і сам об*єкт.
Дареному танку заглядаємо всюди
але це про свяк випадок,))))))
Там можуть просто втратити чийсь ДЖПС навігатор.
Українці чемні і не крадії.
Потрібно повернути навігатор власнику.
Дяка тим хто подарував.