Новини Допомога Україні від Чехії
Чехія може передати Україні модернізовані танки T-72M4CZ, - Генштаб країни

Танк T-72M4CZ

Чехія може передати Україні близько 30 танків T-72M4CZ після їхньої модернізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Чехії.

У заяві детально прояснена позиція Міноборони щодо необхідності модернізації цього типу танків.

"Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки", - пояснили в Міноборони країни.

Також читайте: Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16, - прем’єр Фіала

"Після завершення необхідних робіт мій намір - рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", - пояснює начальник Генерального штабу Карел Ржехка.

Автор: 

+5
Після останніх виборів про ці рекомендації можна забути.
08.10.2025 07:04 Відповісти
+3
А чи актуальні танки зараз взагалі?
08.10.2025 07:09 Відповісти
+2
Ну для розгону демонстрацій хіба.
08.10.2025 07:20 Відповісти
краще мільйон дронів
08.10.2025 07:19 Відповісти
Звісно актуальні,якщо командування трішки розуму має,а в цьому сумніви великі
08.10.2025 07:37 Відповісти
Что бы Сырок опять угробил кучу бронетехники и людей в идиотских "пиар акциях"?
08.10.2025 07:37 Відповісти
На сьогодні танк легка здобич..
08.10.2025 07:40 Відповісти
Супер новина.
Армія любить "Мишок".
Прслів*я таки змінилось.
Як і зміився об*єкт.
Тепер воно звучить модерново:,
Як і сам об*єкт.
Дареному танку заглядаємо всюди
але це про свяк випадок,))))))
Там можуть просто втратити чийсь ДЖПС навігатор.
Українці чемні і не крадії.
Потрібно повернути навігатор власнику.
Дяка тим хто подарував.
08.10.2025 07:48 Відповісти
Злили дані. Навіщо? Скільки розвідки в Чехії у росіян.
08.10.2025 07:58 Відповісти
может , а может и НЕ может !!!)))длбы)))
08.10.2025 08:05 Відповісти
танки в теперішній час взагалі не актуальна зброя.
08.10.2025 08:07 Відповісти
для знищення іноді достатньо всього одного FPV-дрона, але вони все одно потрібні , головне правильне планування застосування цього виду техніки особливо в наступальних операціях ..
08.10.2025 09:44 Відповісти
Проблема в слові "Може".Греція також недавно "могла" якісь система советські застарілі,Тамагавки також "може".Доречі звернули увагу що зникли з інфо простору 3500 ракет Ерам.І нам показували офіційний документ затверджений держдепом тому два місяця.
08.10.2025 09:55 Відповісти
Ключове слово---- МОЖЕ. Для чого попусту базікати? Ворог повинен узнати на полі бою,що його щось знищує. Коли вже нашим базікам язики підріжуть ,щоб зайве і розголошувати.?
08.10.2025 10:24 Відповісти
 
 