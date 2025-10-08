Чехія може передати Україні модернізовані танки T-72M4CZ, - Генштаб країни

Чехія може передати Україні близько 30 танків T-72M4CZ після їхньої модернізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Чехії.

У заяві детально прояснена позиція Міноборони щодо необхідності модернізації цього типу танків.

"Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки", - пояснили в Міноборони країни.

"Після завершення необхідних робіт мій намір - рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", - пояснює начальник Генерального штабу Карел Ржехка.

