Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 118 370 человек (+1010 за сутки), 11 240 танков, 33 519 артсистем, 23 324 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 118 370 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1118370 (+1010) человек
танков - 11240 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23324 (+5) ед
артиллерийских систем - 33519 (+26) ед
РСЗО - 1517 (+1) ед
средства ПВО - 1225 (+1) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 67965 (+401)
крылатые ракеты - 3841 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63650 (+75)
специальная техника - 3973 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль