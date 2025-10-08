Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 118 370 человек (+1010 за сутки), 11 240 танков, 33 519 артсистем, 23 324 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 118 370 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1118370 (+1010) человек

танков - 11240 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23324 (+5) ед

артиллерийских систем - 33519 (+26) ед

РСЗО - 1517 (+1) ед

средства ПВО - 1225 (+1) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 67965 (+401)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63650 (+75)

специальная техника - 3973 (+0)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

