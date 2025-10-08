УКР
2 736 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 118 370 осіб (+1010 за добу), 11 240 танків, 33 519 артсистем, 23 324 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки росіян

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 118 370 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1118370 (+1010) осіб

танків - 11240 (+2) од

бойових броньованих машин - 23324 (+5) од

артилерійських систем - 33519 (+26) од

РСЗВ - 1517 (+1) од

засоби ППО - 1225 (+1) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67965 (+401)

крилаті ракети - 3841 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 63650 (+75)

спеціальна техніка - 3973 (+0)

Також дивіться: Потужний удар по моторному човну окупантів - ДПСУ. ВIДЕО

За добу знищено понад тисячу рашистів

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18982) Генштаб ЗС (7369) ліквідація (4490)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.10.2025 07:54 Відповісти
Минув 4249 день москальсько-української війни.
110! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня - 7. Арта та логістика норм, ППО добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 118 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
08.10.2025 08:41 Відповісти
08.10.2025 08:43 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.10.2025 09:02 Відповісти
Пам'ятаю, коли Головкомом був Залужний, то майже кожної неділі топили кацапський корабель, чи збивали до десятка кацапських літаків і гелікопитерів. Сьогодні малюють якісь цифри для спокою народу. Все валиться, а Головком і Верховний сидяить на місцях і придуркувата Бур'яна не бігає і не вимагає у кацапа Сирка якийсь план, який кожного дня вимагала у Залужного.
08.10.2025 10:26 Відповісти
 
 