Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 118 370 осіб (+1010 за добу), 11 240 танків, 33 519 артсистем, 23 324 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 118 370 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1118370 (+1010) осіб
танків - 11240 (+2) од
бойових броньованих машин - 23324 (+5) од
артилерійських систем - 33519 (+26) од
РСЗВ - 1517 (+1) од
засоби ППО - 1225 (+1) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67965 (+401)
крилаті ракети - 3841 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 63650 (+75)
спеціальна техніка - 3973 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
110! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня присутня - 7. Арта та логістика норм, ППО добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 118 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.