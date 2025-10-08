РУС
1 341 4

Враг атаковал ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика

атакована ТЭС ДТЭК

Войска РФ атаковали ТЭС ДТЭК, ранены двое энергетиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "ДТЭК".

По предварительной информации, ранены двое энергетиков. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь.

"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты массированно атаковали одну из ТЭС, - Минэнерго

ДТЭК также напоминает, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Как сообщалось, ночью 8 октября рашисты ударили по энергообъекту на Нежинщине, есть обесточивание.

обстрел (29901) ТЭС (281) ДТЭК (532)
