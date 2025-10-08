Враг атаковал ТЭС ДТЭК, ранены два энергетика

Войска РФ атаковали ТЭС ДТЭК, ранены двое энергетиков.

По предварительной информации, ранены двое энергетиков. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь.

"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении.

ДТЭК также напоминает, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Как сообщалось, ночью 8 октября рашисты ударили по энергообъекту на Нежинщине, есть обесточивание.

