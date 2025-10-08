1 433 4
Ворог атакував ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків
Війська РФ атакували ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ДТЕК".
За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.
ДТЕК також нагадує, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Як повідомлялося, вночі 8 жовтня рашисти вдарили по енергооб’єкту на Ніжинщині, є знеструмлення.
