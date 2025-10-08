УКР
Ворог атакував ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків

атаковано ТЕС ДТЕК

Війська РФ атакували ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "ДТЕК".

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти масовано атакували одну із ТЕС, - Міненерго

ДТЕК також нагадує, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Як повідомлялося, вночі 8 жовтня рашисти вдарили по енергооб’єкту на Ніжинщині, є знеструмлення.

Де атаки на ТЕС КАЦАПЕК?
показати весь коментар
08.10.2025 08:56 Відповісти
Дивіться марафон, там зранку Боневтік Потужно-Брехливий атакує московію своїми відосами. І нарід 73% обпісяється кип'ятком від задоволення і правильних рішень свого Лідора.
показати весь коментар
08.10.2025 09:44 Відповісти
Де відповідь по рашистану зелені нікчеми ?
показати весь коментар
08.10.2025 09:21 Відповісти
 
 