Рашисти масовано атакували одну із ТЕС, - Міненерго

У ніч на 24 липня ворог здійснив масований обстріл однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Як зазначили у відомстві, під ворожим вогнем опинився об’єкт критичної інфраструктури, який не має жодного стосунку до військових об’єктів.

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", – йдеться в офіційній заяві відомства.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки, підкреслили в Міненерго.

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Нагадаємо, російські війська завдали удару авіабомбою по с. Підлиман на Харківщині. Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

Вночі рашисти атакували Черкаси ракетами, 7 постраждалих, серед них - дитина. Уламки впали на кількох місцевостях обласного центру. Щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків пошкоджені. Там вибиті вікна, понівечені дахи. Також постраждали заклади освіти та охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі.

Росія також завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.