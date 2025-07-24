Рашисты массированно атаковали одну из ТЭС, - Минэнерго

В ночь на 24 июля враг совершил массированный обстрел одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Как отметили в ведомстве, под вражеским огнем оказался объект критической инфраструктуры, который не имеет никакого отношения к военным объектам.

"Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки, подчеркнули в Минэнерго.

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Напомним, российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Ночью рашисты атаковали Черкассы ракетами, 7 пострадавших, среди них - ребенок. Обломки упали на нескольких местностях областного центра. По меньшей мере, полтора десятка многоквартирных домов повреждены. Там выбиты окна, побиты крыши. Также пострадали учреждения образования и здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили.

Россиятакже нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.