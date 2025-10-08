Утром россияне убили двух человек и одного ранили в Херсоне, еще один человек погиб и 15 ранены в области за сутки

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Херсонской области дронами, из авиации и артиллерии.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, утром 8 октября, около 07:30 российские войска атаковали Корабельный район Херсона.

В результате вражеского удара смертельные ранения получила 62-летняя женщина и пожилой мужчина, личность которого сейчас устанавливают.

Также в больницу доставили 55-летнюю херсонку, у которой диагностировали взрывную травму, ранения туловища и конечностей. Пострадавшая - под наблюдением медиков.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Херсонщины за сутки

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Зеленовка, Инженерное, Камышаны, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Ромашково, Днепровское, Ингулец, Никольское, Понятовка, Томарино, Берислав, Михайловка, Нововоскресенское, Новорайск, Осокоровка, Костырка, Ольговка, Тягинка, Красный Маяк, Казацкое и город Херсон.

Также читайте: Убитому херсонскому фермеру Гордиенко хотели присвоить Героя Украины: в Раде не хватило голосов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили вышку сотовой связи, админздание, частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.



Отмечается, что из-за российской агрессии в области 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения.

Читайте: Массированный удар по Херсонщине: погибла женщина, ранены 20 человек, среди них дети