Вранці росіяни вбили двох осіб і одну поранили у Херсоні, ще одна людина загинула і 15 поранені в області за добу

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області дронами, з авіації та артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, вранці 8 жовтня, близько 07:30 російські війська атакували Корабельний район Херсона.

Унаслідок ворожого удару смертельні поранення дістала 62-річна жінка та літній чоловік, особу якого нині встановлюють.

Також до лікарні доставили 55-річну херсонку, в якої діагностували вибухову травму, поранення тулуба та кінцівок. Постраждала – під наглядом медиків.

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Ромашкове, Дніпровське, Інгулець, Микільське, Понятівка, Томарине, Берислав, Михайлівка, Нововоскресенське, Новорайськ, Осокорівка, Костирка, Ольгівка, Тягинка, Червоний Маяк, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлю, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.



Зазначається, що через російську агресію в області 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення.

