Новости Агрессия России против Украины
2 662 35

Украина адаптировалась к войне на истощение и может достичь своих целей, - The Atlantic

Война на истощение. Украина адаптируется

Украина ведет войну на истощение. Любые надежды, которые могли появиться после переговоров Трампа и Путина, исчезли. Однако Украина все еще может достичь своих военных целей.

Об этом пишет журналист The Atlantic Роберт Ф. Уорт, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на демографическое преимущество России, ее попытки окружить мощный оборонительный пояс Украины - ряд стратегических городов и логистических центров на северо-востоке страны - не имели особого успеха. Захват этого пояса потребовал бы нескольких лет ожесточенных боев, учитывая недавние успехи Украины в повреждении российских нефтепроводов и тыловых баз. Путин молча признал провал России, требуя от Украины добровольного отказа от всего региона в августе, идею, которую никто не воспринял серьезно", - отметил он.

Журналист пообщался с украинскими офицерами на северо-востоке Украины. Они говорили ему, что ключ к удержанию РФ на расстоянии заключается в поиске лучших способов компенсировать дефицит человеческого ресурса в Украине.

"Частично ответом является технология дронов, которая значительно помогла Украине защитить себя в неравной борьбе. Но командиры сейчас принимают ряд других мер для минимизации потерь, включая более осторожное использование артиллерии, более точные перемещения войск и лучшие планы ротации", - добавил Уорт.

"Наша главная цель - не допустить прямого контакта, чтобы украинским войскам не пришлось вступать в бой"", - цитирует журналист одного из украинских командиров.

По словам автора материала, 9 месяцев назад, когда он находился в Украине, казалось, что Силы обороны находятся в затруднительном положении из-за задержки в поставках оружия, а россияне наступали на передовой с тем, что украинские пехотинцы называли "мясными волнами". Однако сейчас появилась новая уверенность в том, что Украина переориентирует свои институты на длительную войну, быстро обучаясь на поле боя и продолжая не только наносить постоянные потери врагу, но и ограничивать собственные.

Генерал Бен Ходжес сказал журналисту, что "Россия не может победить, если мы на Западе полностью не сдадимся".

Поэтому, считает Уорт, время, которое до сих пор было на стороне россиян, может перейти на сторону Украины.

Автор: 

боевые действия (4980) война в Украине (6448)
Топ комментарии
+7
Та шо нам та війна на виснаження. Ну виснажимося, подумаєш.
08.10.2025 11:38 Ответить
+2
Фламіндіч адаптувався!! Золоті унітази прибувають, статки ростуть!!
А рядові бус-рекрути не бізкінечні
08.10.2025 11:43 Ответить
+2
Якщо хочеш вижити то адатпуєшся до чого завгодно .
На жаль в України немає іншого вибору як лише - адаптовуватися .
08.10.2025 11:44 Ответить
Вже чули про нігерійців і тому подібне. Навіть північнокорейці не були застосовані на території України, а у них зарплата 2 долари.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:53 Ответить
Северокорейцы не использовались на территории Украины, потому, что это были регулярные войска введенные в Кацапстан подвухстороннему договору, а условия ввода этих войск, предоставила "гениальная Курская операция"!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:05 Ответить
От реально, ви хоч самі у це вірите? Захотіли - ввели. Такі дії не взагалі не грунтуються на якійсь одній події. Вони давно готувались це зробити. Чи ви вже забули, як багато північна корея постачає озброєння раїсі? Це теж спишете на курську операцію? Вигадайте щось більш обгрунтоване, бо це казки для малят.

А курська операція була проведена якраз під вибори тампона, бо тоді ще вважалось, що США щось можуть.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:11 Ответить
Нет! Посмотрите когда был подписан договор между ЮК и кацапами. То что поставляет ЮК кацапам оружие это то же входит в "рамки". Другое дело кубинцы не корейцы, они у себя на "острове свободы" нихера не делали и воевать так же будут.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:14 Ответить
Щось ви дуже неуважно читаєте мої коментарі, бо саме це я і писав - ніяких іноземних військ тут не буде. А як приклад я навів північнокорейців, бо, незважаючи на те, що кіму так само начхати на життя своїх громадян як і пупі - навіть їх не було залучено.

І всеж не південна, а північна корея, не плутайте.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:41 Ответить
А Вы, мои. Еще раз, ЮК в Украину не зашли совсем по другому поводу!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:43 Ответить
Корректнее написать - по другой причине.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:45 Ответить
"ЮК"

что такое юк?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:58 Ответить
Да, спасибо! СК)
показать весь комментарий
08.10.2025 12:59 Ответить
Ви не вказали цю причину. Бо якийсь там договір - це маячня, раїся не керується договорами, хіба як формальним приводом. Я не знаю чому не були задіяні північнокорейські війська, може Китай не дав дозвіл.
показать весь комментарий
08.10.2025 13:09 Ответить
Ну це якщо хочеш вижити...)
показать весь комментарий
08.10.2025 11:49 Ответить
Влада адаптується методом зйобу. А шо тут буде далі -їх не цікавить.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:32 Ответить
може досягти своїх військових цілей Джерело: https://censor.net/ua/n3578479
Це яких?

Я думав ціль України мирне та благополучне життя громадян України.
От у ворога протилежна ціль. І поки вони до неї успішно йдуть.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:47 Ответить
То як Україні зараз досягти мирного та благополучного життя? Що ви натягуєте сову на глобус?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:55 Ответить
Прочитайте уважно , що написано - своїх військових цілей ...
показать весь комментарий
08.10.2025 12:53 Ответить
Цілі України незмінні. Денацифікація, дебензинізація та дегазація кацапстану. Взагалі все що буде сприяти демонтажації утворення на призвісько "росєя".
показать весь комментарий
08.10.2025 11:48 Ответить
Генерал Залужний: "технології, зокрема безпілотні системи та ШІ, мають вирішальне значення у війні, надаючи безсумнівну перевагу над традиційними методами та зменшуючи людські втрати. Необхідне швидке опанування та впровадження цих новітніх технологій для здобуття перемоги над противником, який має перевагу в людських ресурсах." (с)
показать весь комментарий
08.10.2025 11:50 Ответить
Чисту правду сказав генерал. Добре, коли в тебе є технології, а в противника немає - тоді можна компенсувати перевагу в людських ресурсах.
показать весь комментарий
08.10.2025 11:59 Ответить
В війні на виснаження ніяке локальне вундерфваффе не спрацьовувало і не спрацює як показує історія.
Протистояння про щіт/меч дуже стримке волатильне поняття як показує перебіг цієї війни.
Хіба що яз якось може глобально вплинути, але її не буде. А про дісно вундерваффе накшталт "анігілятора на антиматерії" ніхто і не мріє.

Працює тільки ресурс,ресурс і ще раз ресурс у всіх його вимірах.

А тим часом ворог бере кращі і єфективні українські практики та розробки,кратно масштабує і вдоскналює,бо має перевагу ресурсів.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:14 Ответить
згоден, ресурс працює - близько 1,2 млн. забаранених та затрьохсотених кацапських окупантів
при цьому переважно за рахунок технологій на озброєнні ЗСУ
показать весь комментарий
08.10.2025 12:17 Ответить
А мені оце найбільше сподобалося:

Генерал Бен Ходжес сказав журналісту, що "Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося".

Спитати б: а з якого дива Заходові здаватися?
показать весь комментарий
08.10.2025 11:58 Ответить
Пистеть не мешки ворочать! Адаптируется, да только каждый по своему! Илы вы думаете, что адаптация идет под чужие хотелки? Каждый спасается как может.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:10 Ответить
ПАРАГВАЙ УРА-УРА!!!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:11 Ответить
Красти дуже адаптувалися і зручно, все можна перекласти на війну, але народу меншає в бусифікувати все складніше..Довбоящери генерали розуміють якщо і далі так буде йти в Україні зостануться тільки жінки і пенсіонери?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:21 Ответить
Маєте на увізі,що вся ОПа зєзідента разом з кварталом і їх посіпаками/охоронцями здрисне хто куди?
Хто на захід,хто на схід. Цікаво,а куди зє? На захід чи схід?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:33 Ответить
Було б справедливо в обох напрямках одночасно.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:50 Ответить
Цікава думка!
Як пропонуєте розділити зє,вздовж чи впоперек,для відправки "в обох напрямках одночасно"?
показать весь комментарий
08.10.2025 13:08 Ответить
видно що влада адаптується - заряджає на цензор все кмітливіших співробітників
показать весь комментарий
08.10.2025 12:23 Ответить
Можна подумати, що в України та українців був вибір яку війну вести. Україна веде війну за виживання і все. А от рашисти від параду на Хрещатику перейшли до війни на виснаження.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:30 Ответить
Да не, на Западе сначала была эйфория и разгром рашки. Некоторые даже призывали проявить милосердие к кацапам.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:33 Ответить
"Попри демографічну перевагу
- про яку демографічну перевагу вони весь час пишуть ?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:55 Ответить
 
 