Украина адаптировалась к войне на истощение и может достичь своих целей, - The Atlantic

Украина ведет войну на истощение. Любые надежды, которые могли появиться после переговоров Трампа и Путина, исчезли. Однако Украина все еще может достичь своих военных целей.

"Несмотря на демографическое преимущество России, ее попытки окружить мощный оборонительный пояс Украины - ряд стратегических городов и логистических центров на северо-востоке страны - не имели особого успеха. Захват этого пояса потребовал бы нескольких лет ожесточенных боев, учитывая недавние успехи Украины в повреждении российских нефтепроводов и тыловых баз. Путин молча признал провал России, требуя от Украины добровольного отказа от всего региона в августе, идею, которую никто не воспринял серьезно", - отметил он.

Журналист пообщался с украинскими офицерами на северо-востоке Украины. Они говорили ему, что ключ к удержанию РФ на расстоянии заключается в поиске лучших способов компенсировать дефицит человеческого ресурса в Украине.

"Частично ответом является технология дронов, которая значительно помогла Украине защитить себя в неравной борьбе. Но командиры сейчас принимают ряд других мер для минимизации потерь, включая более осторожное использование артиллерии, более точные перемещения войск и лучшие планы ротации", - добавил Уорт.

"Наша главная цель - не допустить прямого контакта, чтобы украинским войскам не пришлось вступать в бой"", - цитирует журналист одного из украинских командиров.

По словам автора материала, 9 месяцев назад, когда он находился в Украине, казалось, что Силы обороны находятся в затруднительном положении из-за задержки в поставках оружия, а россияне наступали на передовой с тем, что украинские пехотинцы называли "мясными волнами". Однако сейчас появилась новая уверенность в том, что Украина переориентирует свои институты на длительную войну, быстро обучаясь на поле боя и продолжая не только наносить постоянные потери врагу, но и ограничивать собственные.

Генерал Бен Ходжес сказал журналисту, что "Россия не может победить, если мы на Западе полностью не сдадимся".

Поэтому, считает Уорт, время, которое до сих пор было на стороне россиян, может перейти на сторону Украины.

