Україна адаптувалася до війни на виснаження та може досягти своїх цілей, - The Atlantic

Україна веде війну на виснаження. Будь-які надії, які могли з'явитися після переговорів Трампа та Путіна, зникли. Проте Україна все ще може досягти своїх військових цілей.

Про це пише журналіст The Atlantic Роберт Ф. Ворт, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри демографічну перевагу Росії, її спроби оточити потужний оборонний пояс України - низку стратегічних міст і логістичних центрів на північному сході країни - не мали особливого успіху. Захоплення цього поясу потребувало б кількох років запеклих боїв, зважаючи на нещодавні успіхи України у пошкодженні російських нафтопроводів і тилових баз. Путін мовчки визнав провал Росії, вимагаючи від України добровільної відмови від усього регіону у серпні, ідею, яку ніхто не сприйняв серйозно", - зазначив він.

Журналіст поспілкувався з українськими офіцерами на північному сході України. Вони казали йому, що ключ до утримання РФ на відстані полягає у пошуку кращих способів компенсувати дефіцит людського ресурсу в Україні.

"Частково відповіддю є технологія дронів, яка значно допомогла Україні захистити себе в нерівній боротьбі. Але командири зараз вживають ряд інших заходів для мінімізації втрат, включаючи більш обережне використання артилерії, більш точні переміщення військ і кращі плани ротації", - додав Ворт.

"Наша головна мета - не допустити прямого контакту, щоб українським військам не довелося вступати в бій"", - цитує журналіст одного з українських командирів.

За словами автора матеріалу, 9 місяців тому, коли він перебував в Україні, здавалося, що Сили оборони перебувають у скрутному становищі через затримку в постачаннях зброї, а росіяни наступали на передовій з тим, що українські піхотинці називали "м'ясними хвилями". Проте зараз з'явилася нова впевненість у тому, що Україна переорієнтовує свої інституції на тривалу війну, швидко навчаючись на полі бою і продовжуючи не тільки завдавати постійних втрат ворогу, але й обмежувати власні.

Генерал Бен Ходжес сказав журналісту, що "Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося".

Тому, вважає Ворт, час, який досі був на боці росіян, може перейти на бік України.

