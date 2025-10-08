УКР
Україна адаптувалася до війни на виснаження та може досягти своїх цілей, - The Atlantic

Війна на виснаження. Україна адаптується

Україна веде війну на виснаження. Будь-які надії, які могли з'явитися після переговорів Трампа та Путіна, зникли. Проте Україна все ще може досягти своїх військових цілей.

Про це пише журналіст The Atlantic Роберт Ф. Ворт, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри демографічну перевагу Росії, її спроби оточити потужний оборонний пояс України - низку стратегічних міст і логістичних центрів на північному сході країни - не мали особливого успіху. Захоплення цього поясу потребувало б кількох років запеклих боїв, зважаючи на нещодавні успіхи України у пошкодженні російських нафтопроводів і тилових баз. Путін мовчки визнав провал Росії, вимагаючи від України добровільної відмови від усього регіону у серпні, ідею, яку ніхто не сприйняв серйозно", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ адаптовуються для того, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - Сухопутні війська

Журналіст поспілкувався з українськими офіцерами на північному сході України. Вони казали йому, що ключ до утримання РФ на відстані полягає у пошуку кращих способів компенсувати дефіцит людського ресурсу в Україні.

"Частково відповіддю є технологія дронів, яка значно допомогла Україні захистити себе в нерівній боротьбі. Але командири зараз вживають ряд інших заходів для мінімізації втрат, включаючи більш обережне використання артилерії, більш точні переміщення військ і кращі плани ротації", - додав Ворт.

"Наша головна мета - не допустити прямого контакту, щоб українським військам не довелося вступати в бій"", - цитує журналіст одного з українських командирів.

Читайте: Путін про початок війни проти України: "Це було правильне й своєчасне рішення"

За словами автора матеріалу, 9 місяців тому, коли він перебував в Україні, здавалося, що Сили оборони перебувають у скрутному становищі через затримку в постачаннях зброї, а росіяни наступали на передовій з тим, що українські піхотинці називали "м'ясними хвилями". Проте зараз з'явилася нова впевненість у тому, що Україна переорієнтовує свої інституції на тривалу війну, швидко навчаючись на полі бою і продовжуючи не тільки завдавати постійних втрат ворогу, але й обмежувати власні.

Генерал Бен Ходжес сказав журналісту, що "Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося".

Тому, вважає Ворт, час, який досі був на боці росіян, може перейти на бік України.

Топ коментарі
+7
Та шо нам та війна на виснаження. Ну виснажимося, подумаєш.
показати весь коментар
08.10.2025 11:38 Відповісти
+2
Фламіндіч адаптувався!! Золоті унітази прибувають, статки ростуть!!
А рядові бус-рекрути не бізкінечні
показати весь коментар
08.10.2025 11:43 Відповісти
+2
Якщо хочеш вижити то адатпуєшся до чого завгодно .
На жаль в України немає іншого вибору як лише - адаптовуватися .
показати весь коментар
08.10.2025 11:44 Відповісти
Це яких?

Я думав ціль України мирне та благополучне життя громадян України.
От у ворога протилежна ціль. І поки вони до неї успішно йдуть.
показати весь коментар
08.10.2025 11:47 Відповісти
То як Україні зараз досягти мирного та благополучного життя? Що ви натягуєте сову на глобус?
показати весь коментар
08.10.2025 11:55 Відповісти
Цілі України незмінні. Денацифікація, дебензинізація та дегазація кацапстану. Взагалі все що буде сприяти демонтажації утворення на призвісько "росєя".
показати весь коментар
08.10.2025 11:48 Відповісти
Генерал Залужний: "технології, зокрема безпілотні системи та ШІ, мають вирішальне значення у війні, надаючи безсумнівну перевагу над традиційними методами та зменшуючи людські втрати. Необхідне швидке опанування та впровадження цих новітніх технологій для здобуття перемоги над противником, який має перевагу в людських ресурсах." (с)
показати весь коментар
08.10.2025 11:50 Відповісти
Чисту правду сказав генерал. Добре, коли в тебе є технології, а в противника немає - тоді можна компенсувати перевагу в людських ресурсах.
показати весь коментар
08.10.2025 11:59 Відповісти
В війні на виснаження ніяке локальне вундерфваффе не спрацьовувало і не спрацює як показує історія.
Протистояння про щіт/меч дуже стримке волатильне поняття як показує перебіг цієї війни.
Хіба що яз якось може глобально вплинути, але її не буде. А про дісно вундерваффе накшталт "анігілятора на антиматерії" ніхто і не мріє.

Працює тільки ресурс,ресурс і ще раз ресурс у всіх його вимірах.

А тим часом ворог бере кращі і єфективні українські практики та розробки,кратно масштабує і вдоскналює,бо має перевагу ресурсів.
показати весь коментар
08.10.2025 12:14 Відповісти
згоден, ресурс працює - близько 1,2 млн. забаранених та затрьохсотених кацапських окупантів
при цьому переважно за рахунок технологій на озброєнні ЗСУ
показати весь коментар
08.10.2025 12:17 Відповісти
А мені оце найбільше сподобалося:

Генерал Бен Ходжес сказав журналісту, що "Росія не може перемогти, якщо ми на Заході повністю не здамося".

Спитати б: а з якого дива Заходові здаватися?
показати весь коментар
08.10.2025 11:58 Відповісти
Пистеть не мешки ворочать! Адаптируется, да только каждый по своему! Илы вы думаете, что адаптация идет под чужие хотелки? Каждый спасается как может.
показати весь коментар
08.10.2025 12:10 Відповісти
ПАРАГВАЙ УРА-УРА!!!
показати весь коментар
08.10.2025 12:11 Відповісти
Красти дуже адаптувалися і зручно, все можна перекласти на війну, але народу меншає в бусифікувати все складніше..Довбоящери генерали розуміють якщо і далі так буде йти в Україні зостануться тільки жінки і пенсіонери?
показати весь коментар
08.10.2025 12:21 Відповісти
Маєте на увізі,що вся ОПа зєзідента разом з кварталом і їх посіпаками/охоронцями здрисне хто куди?
Хто на захід,хто на схід. Цікаво,а куди зє? На захід чи схід?
показати весь коментар
08.10.2025 12:33 Відповісти
видно що влада адаптується - заряджає на цензор все кмітливіших співробітників
показати весь коментар
08.10.2025 12:23 Відповісти
Можна подумати, що в України та українців був вибір яку війну вести. Україна веде війну за виживання і все. А от рашисти від параду на Хрещатику перейшли до війни на виснаження.
показати весь коментар
08.10.2025 12:30 Відповісти
Да не, на Западе сначала была эйфория и разгром рашки. Некоторые даже призывали проявить милосердие к кацапам.
показати весь коментар
08.10.2025 12:33 Відповісти
 
 