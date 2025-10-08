РУС
Новости
1 207 14

Рада отложила проведение местных выборов до завершения военного положения

Верховная Рада проголосовала Постановление №14301 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом будет отсрочено проведение новых местных выборов до завершения военного положения.

"Проще - местных выборов в октябре 2025 году не будет", - отметил он.

Решение поддержали 308 нардепов.

Ключевые положения постановления

  1. Признана невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения, поскольку нельзя гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса.
  2. Ответственность за невозможность выборов возлагается на государство-агрессора - Российскую Федерацию.
  3. Подтверждены полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, - они остаются на должностях до проведения новых выборов после войны.
  4. Подчеркнут принцип непрерывности власти - стабильная работа местного самоуправления необходима для обеспечения порядка, обороны и жизнедеятельности громад.
  5. После завершения войны решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины.
  6. Призыв к международному сообществу - поддержать непрерывность местной власти в Украине во время агрессии РФ.

+4
О класс! Сегодня в виконкоме будут танци! Они и так только под выборы начинали репу чухать и изображать бурную деятельность, сейчас можно спокойно сидеть в кресле и чухать коки)
показать весь комментарий
08.10.2025 12:22 Ответить
+2
Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора - Російську Федерацію. Джерело: https://censor.net/ua/n3578488

Перекладайте вже все на московію якимось новим законом, щоб двічі не вставати. Навіть що солнце не встає вночі і яблуні не родять взимку.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:17 Ответить
+2
Військовий стан нелегітимний , а далі закони безсилі
показать весь комментарий
08.10.2025 12:28 Ответить
Обгрунтуй!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:32 Ответить
Знаете, что такое "просрочка"? Это как бы срок годности кончился, но кушать еще, вероятно, можно. Дальше не буду продолжать мысль, а то в посягательствах обвинят.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:32 Ответить
эта война никогда не закончится
показать весь комментарий
08.10.2025 12:31 Ответить
закінчиться.

українці закінчаться
показать весь комментарий
08.10.2025 12:38 Ответить
В Парагвае, парагвайцы закончились, а война кончилась, когда Короне надоело. Так что не факт.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:56 Ответить
Що таке " завершення війни"?
Це коли Зелньський скаже-"фсьо", чи що?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:31 Ответить
Це коли клован впаде в маразм після 90 років.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:59 Ответить
Іншими словами - до повного розвалу РФ. Раніше ж війна не закінчиться, бо вони не відчепляться. Так що скоро, все зовсім скоро.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:33 Ответить
А чому досі не приведено до присяги Тетяну Чорновол?
показать весь комментарий
08.10.2025 12:44 Ответить
Еще букмекерские конторы не сагрегатировали ставки - М.Б.! - Т.Ч.!
показать весь комментарий
08.10.2025 12:53 Ответить
В 2019 війна виборам не завадила.
показать весь комментарий
08.10.2025 12:58 Ответить
 
 