Рада отложила проведение местных выборов до завершения военного положения
Верховная Рада проголосовала Постановление №14301 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом будет отсрочено проведение новых местных выборов до завершения военного положения.
"Проще - местных выборов в октябре 2025 году не будет", - отметил он.
Решение поддержали 308 нардепов.
Ключевые положения постановления
- Признана невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения, поскольку нельзя гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса.
- Ответственность за невозможность выборов возлагается на государство-агрессора - Российскую Федерацию.
- Подтверждены полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, - они остаются на должностях до проведения новых выборов после войны.
- Подчеркнут принцип непрерывности власти - стабильная работа местного самоуправления необходима для обеспечения порядка, обороны и жизнедеятельности громад.
- После завершения войны решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины.
- Призыв к международному сообществу - поддержать непрерывность местной власти в Украине во время агрессии РФ.
Перекладайте вже все на московію якимось новим законом, щоб двічі не вставати. Навіть що солнце не встає вночі і яблуні не родять взимку.
українці закінчаться
Це коли Зелньський скаже-"фсьо", чи що?