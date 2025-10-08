Рада отложила проведение местных выборов до завершения военного положения

Верховная Рада проголосовала Постановление №14301 по обеспечению непрерывности работы местных советов и глав в условиях войны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом будет отсрочено проведение новых местных выборов до завершения военного положения.

"Проще - местных выборов в октябре 2025 году не будет", - отметил он.

Решение поддержали 308 нардепов.

Ключевые положения постановления

Признана невозможность проведения местных выборов во время действия военного положения, поскольку нельзя гарантировать соблюдение демократических стандартов и безопасности участников процесса. Ответственность за невозможность выборов возлагается на государство-агрессора - Российскую Федерацию. Подтверждены полномочия действующих местных советов и глав, избранных на законных выборах, - они остаются на должностях до проведения новых выборов после войны. Подчеркнут принцип непрерывности власти - стабильная работа местного самоуправления необходима для обеспечения порядка, обороны и жизнедеятельности громад. После завершения войны решение о новых местных выборах будет принято согласно Конституции, Избирательному кодексу и законам Украины. Призыв к международному сообществу - поддержать непрерывность местной власти в Украине во время агрессии РФ.

