Рада відтермінувала проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану
Верховна Рада проголосувала Постанову №14301 щодо забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином буде відтерміновано проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.
"Простіше - місцевих виборів у жовтні 2025 році не буде", - зазначив він.
Рішення підтримали 308 нардепів.
Ключові положення постанови
- Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу.
- Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора - Російську Федерацію.
- Підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, — вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни.
- Наголошено на принципі безперервності влади - стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад.
- Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України.
- Заклик до міжнародної спільноти - підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії РФ.
Перекладайте вже все на московію якимось новим законом, щоб двічі не вставати. Навіть що солнце не встає вночі і яблуні не родять взимку.
українці закінчаться
Це коли Зелньський скаже-"фсьо", чи що?