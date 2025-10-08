УКР
Новини Місцеві вибори в Україні
1 842 22

Рада відтермінувала проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану

Місцевих виборів у жовтні не буде. Рада підтримала постанову

Верховна Рада проголосувала Постанову №14301 щодо забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином буде відтерміновано проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

"Простіше - місцевих виборів у жовтні 2025 році не буде", - зазначив він.

Рішення підтримали 308 нардепів.

Ключові положення постанови

  1. Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу.
  2. Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора - Російську Федерацію.
  3. Підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, — вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни.
  4. Наголошено на принципі безперервності влади - стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад.
  5. Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України.
  6. Заклик до міжнародної спільноти - підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії РФ.

Автор: 

ВР (15249) вибори (6775) місцеві вибори (1367) Железняк Ярослав (605)
Топ коментарі
+5
О класс! Сегодня в виконкоме будут танци! Они и так только под выборы начинали репу чухать и изображать бурную деятельность, сейчас можно спокойно сидеть в кресле и чухать коки)
показати весь коментар
08.10.2025 12:22 Відповісти
+5
Що таке " завершення війни"?
Це коли Зелньський скаже-"фсьо", чи що?
показати весь коментар
08.10.2025 12:31 Відповісти
+4
Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора - Російську Федерацію.

Перекладайте вже все на московію якимось новим законом, щоб двічі не вставати. Навіть що солнце не встає вночі і яблуні не родять взимку.
показати весь коментар
08.10.2025 12:17 Відповісти
Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора - Російську Федерацію.

Перекладайте вже все на московію якимось новим законом, щоб двічі не вставати. Навіть що солнце не встає вночі і яблуні не родять взимку.
показати весь коментар
08.10.2025 12:17 Відповісти
"А це ідєя!"
показати весь коментар
08.10.2025 13:34 Відповісти
О класс! Сегодня в виконкоме будут танци! Они и так только под выборы начинали репу чухать и изображать бурную деятельность, сейчас можно спокойно сидеть в кресле и чухать коки)
показати весь коментар
08.10.2025 12:22 Відповісти
Військовий стан нелегітимний , а далі закони безсилі
показати весь коментар
08.10.2025 12:28 Відповісти
Обгрунтуй!
показати весь коментар
08.10.2025 12:32 Відповісти
Знаете, что такое "просрочка"? Это как бы срок годности кончился, но кушать еще, вероятно, можно. Дальше не буду продолжать мысль, а то в посягательствах обвинят.
показати весь коментар
08.10.2025 12:32 Відповісти
эта война никогда не закончится
показати весь коментар
08.10.2025 12:31 Відповісти
закінчиться.

українці закінчаться
показати весь коментар
08.10.2025 12:38 Відповісти
В Парагвае, парагвайцы закончились, а война кончилась, когда Короне надоело. Так что не факт.
показати весь коментар
08.10.2025 12:56 Відповісти
Всі війни закінчуються рано чи пізно!!! В нашому випадку, питання коли???!!!
показати весь коментар
08.10.2025 14:47 Відповісти
Що таке " завершення війни"?
Це коли Зелньський скаже-"фсьо", чи що?
показати весь коментар
08.10.2025 12:31 Відповісти
Це коли клован впаде в маразм після 90 років.
показати весь коментар
08.10.2025 12:59 Відповісти
Іншими словами - до повного розвалу РФ. Раніше ж війна не закінчиться, бо вони не відчепляться. Так що скоро, все зовсім скоро.
показати весь коментар
08.10.2025 12:33 Відповісти
Двє-трі нєдєлі, максімум до 2035-го года
показати весь коментар
08.10.2025 13:35 Відповісти
Аякже - в 2035 році 100% в наступному році гроші на ракети закінчаться. В москалів.
показати весь коментар
08.10.2025 14:22 Відповісти
А чому досі не приведено до присяги Тетяну Чорновол?
показати весь коментар
08.10.2025 12:44 Відповісти
Еще букмекерские конторы не сагрегатировали ставки - М.Б.! - Т.Ч.!
показати весь коментар
08.10.2025 12:53 Відповісти
В 2019 війна виборам не завадила.
показати весь коментар
08.10.2025 12:58 Відповісти
нет военного стану. по фракциям где глянуть?
показати весь коментар
08.10.2025 13:17 Відповісти
Ну-ну, то у нас війна, чи тільки воєнний стан ???!!!
показати весь коментар
08.10.2025 13:50 Відповісти
От і добре.. А то наш мер занервував. Наказав інспекторам - муніцепалам не штрафувати так нещадно "паркохамів".. Тепер все буде як було раніше..
показати весь коментар
08.10.2025 14:41 Відповісти
 
 