РУС
Новости
585 17

Более 23 миллионов украинцев уже пользуются приложением Дія

Дія уже объединила более 23 миллионов украинцев: представлен AI-ассистент

Дія - это 70+ цифровых сервисов и 33 документа в смартфоне. Уже более 23 миллионов украинцев пользуются платформой. Недавно был представлен первый в мире AI-ассистент на портале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы продолжаем создавать цифровые сервисы, которые облегчают жизнь украинцев и делают взаимодействие с государством максимально удобным и прозрачным", - подчеркнул он.

Результаты за 5 лет

За 5+ лет мы оцифровали самые популярные услуги и запустили множество интересных проектов. Недавно презентовали первого в мире AI-ассистента на портале Дія, который предоставляет услуги. Отдельный трек - интеграция искусственного интеллекта во все государственные процессы.

70+ сервисов и 33 цифровых документа

Благодаря Дії вы можете получить 70+ сервисов и 33 цифровых документа всего в несколько кликов. Следующий шаг - более 100 новых услуг.

"Дія - это new normal для украинцев, где каждый сервис разработан с мыслью о вас", - резюмировал Федоров.

Цифрове гетто вже тут. І не дивно, якщо мешканці країни голосують за блазня то звідки розум щоб захищати свою приватність і свій гаманець?
08.10.2025 14:35 Ответить
Так, бо багато послуг штучно прив'язали до цієї хріні.
08.10.2025 14:31 Ответить
декілька мільйонів помножити на 5+ дорівнює "понад 23 мільйони"
08.10.2025 14:41 Ответить
зараз без цієї сраної Дії багато чого не оформиш...
показать весь комментарий
08.10.2025 15:02 Ответить
Абсолютно проти ЗЕ.
Але у вас паранойя.
Крім того, ви чому бровзером користуєтесь?
Він збирає ваші дані побільше, ніж дія.
Забудьте про приватність від 2005 року ще, ви запізнились
08.10.2025 15:39 Ответить
Я так не думаю...
Багатьох знаю, що пробували і "послали" її в спам.
Сам такий....
Вони певно рахують всіх, хто хоч колись пробував Дію поставити.
Саме цікаво, що у нас певно ні один оператор мобільний не має
стільки клієнтів.
А рахують, щоб була можливість бабла вициганити на наступния рік
побільше... Бюджет приймають....
Це так, як ПрИзидента вибрало 73%...
08.10.2025 15:10 Ответить
любу послугу можна отримати з допомогою паперового паспорта, та маршрутки.
В чому полягає ваша проблема? Вам у чомусь відмовили?
показать весь комментарий
08.10.2025 15:43 Ответить
Що, Міхаель, команда гавкнути поступила?
Як я отримую послуги, Вас не стосується...
А те, що Дія, при теперішній владі, це бомба з затримкою...
Любу, навіть непогану ідею, сьогоднішня команда виверне
для зручності своєї кишені, і використає потім проти населення..
Тому, "підгавкувати" сьогоднішній владі не варто - повернеться бумерангом...
08.10.2025 16:00 Ответить
Персональні дані 23 млн українців злиті в інтернет, причому не один раз. Ур-ря!
08.10.2025 14:44 Ответить
Лохам подобаєтся
08.10.2025 16:19 Ответить
У Південній Кореї стався цифровий апокаліпсис на рівному місці: в одну мить була паралізована вся цифрова державна інфраструктура через загоряння одного акумулятора. Країна тимчасово повернулася в аналогову епоху.

26 вересня 2025 року в дата-центрі Національної служби інформаційних ресурсів (NIRS) спалахнув вогонь через старий літій-іонний акумулятор.

Вже за кілька годин вийшли з ладу 647 державних систем. Цифрові посвідчення особи перестали працювати в аеропортах. Заморозилася робота поштового банку. Система екстреного реагування втратила можливість відстежувати GPS. Навіть суди та податкові служби зупинилися.

До 2 жовтня - восьмого дня після пожежі - було відновлено лише 17 % систем.

Громадяни вистоювали черги в держустановах, повертаючись до паперових форм. Бізнеси не могли подати податкові декларації. Служби екстреного реагування працювали без належних інструментів диспетчеризації. Країна, яка пишалася цифровим лідерством, раптом опинилася в епосі паперового обліку і телефонних дзвінків.

пожежа знищила урядову хмарну систему зберігання даних G-Drive, яка використовувалася близько 750 000 державних службовців для зберігання робочих файлів. Через відсутність резервних копій більшість даних було безповоротно втрачено.

50-річний старший державний службовець, відповідальний за відновлення систем, покінчив із собою 3 жовтня після кількох днів безперервної роботи.
08.10.2025 14:44 Ответить
Візитку пухлика не знайшли?
08.10.2025 14:48 Ответить
Добре що в нас не так як в китайців! Принаймні стосовно промисловості й економіки.
08.10.2025 14:53 Ответить
Фьодоров в якості Підрахуя? Все до того йде.
08.10.2025 15:13 Ответить
Ну і дурні.
08.10.2025 15:38 Ответить
і тільки ви д"Артаньян.
Карточкою банківською теж не користуєтесь?
Що, невже користуєтесь?
08.10.2025 15:41 Ответить
Краще всього ДІЯ полегшила життя мешканцям Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Їх по спискам Дії розстріляли в окупації.
08.10.2025 16:18 Ответить
 
 