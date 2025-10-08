Более 23 миллионов украинцев уже пользуются приложением Дія

Дія - это 70+ цифровых сервисов и 33 документа в смартфоне. Уже более 23 миллионов украинцев пользуются платформой. Недавно был представлен первый в мире AI-ассистент на портале.

"Мы продолжаем создавать цифровые сервисы, которые облегчают жизнь украинцев и делают взаимодействие с государством максимально удобным и прозрачным", - подчеркнул он.

Результаты за 5 лет

За 5+ лет мы оцифровали самые популярные услуги и запустили множество интересных проектов. Недавно презентовали первого в мире AI-ассистента на портале Дія, который предоставляет услуги. Отдельный трек - интеграция искусственного интеллекта во все государственные процессы.

70+ сервисов и 33 цифровых документа

Благодаря Дії вы можете получить 70+ сервисов и 33 цифровых документа всего в несколько кликов. Следующий шаг - более 100 новых услуг.

"Дія - это new normal для украинцев, где каждый сервис разработан с мыслью о вас", - резюмировал Федоров.

