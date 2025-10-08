Более 23 миллионов украинцев уже пользуются приложением Дія
Дія - это 70+ цифровых сервисов и 33 документа в смартфоне. Уже более 23 миллионов украинцев пользуются платформой. Недавно был представлен первый в мире AI-ассистент на портале.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Мы продолжаем создавать цифровые сервисы, которые облегчают жизнь украинцев и делают взаимодействие с государством максимально удобным и прозрачным", - подчеркнул он.
Результаты за 5 лет
За 5+ лет мы оцифровали самые популярные услуги и запустили множество интересных проектов. Недавно презентовали первого в мире AI-ассистента на портале Дія, который предоставляет услуги. Отдельный трек - интеграция искусственного интеллекта во все государственные процессы.
70+ сервисов и 33 цифровых документа
Благодаря Дії вы можете получить 70+ сервисов и 33 цифровых документа всего в несколько кликов. Следующий шаг - более 100 новых услуг.
"Дія - это new normal для украинцев, где каждый сервис разработан с мыслью о вас", - резюмировал Федоров.
Але у вас паранойя.
Крім того, ви чому бровзером користуєтесь?
Він збирає ваші дані побільше, ніж дія.
Забудьте про приватність від 2005 року ще, ви запізнились
Багатьох знаю, що пробували і "послали" її в спам.
Сам такий....
Вони певно рахують всіх, хто хоч колись пробував Дію поставити.
Саме цікаво, що у нас певно ні один оператор мобільний не має
стільки клієнтів.
А рахують, щоб була можливість бабла вициганити на наступния рік
побільше... Бюджет приймають....
Це так, як ПрИзидента вибрало 73%...
В чому полягає ваша проблема? Вам у чомусь відмовили?
Як я отримую послуги, Вас не стосується...
А те, що Дія, при теперішній владі, це бомба з затримкою...
Любу, навіть непогану ідею, сьогоднішня команда виверне
для зручності своєї кишені, і використає потім проти населення..
Тому, "підгавкувати" сьогоднішній владі не варто - повернеться бумерангом...
26 вересня 2025 року в дата-центрі Національної служби інформаційних ресурсів (NIRS) спалахнув вогонь через старий літій-іонний акумулятор.
Вже за кілька годин вийшли з ладу 647 державних систем. Цифрові посвідчення особи перестали працювати в аеропортах. Заморозилася робота поштового банку. Система екстреного реагування втратила можливість відстежувати GPS. Навіть суди та податкові служби зупинилися.
До 2 жовтня - восьмого дня після пожежі - було відновлено лише 17 % систем.
Громадяни вистоювали черги в держустановах, повертаючись до паперових форм. Бізнеси не могли подати податкові декларації. Служби екстреного реагування працювали без належних інструментів диспетчеризації. Країна, яка пишалася цифровим лідерством, раптом опинилася в епосі паперового обліку і телефонних дзвінків.
пожежа знищила урядову хмарну систему зберігання даних G-Drive, яка використовувалася близько 750 000 державних службовців для зберігання робочих файлів. Через відсутність резервних копій більшість даних було безповоротно втрачено.
50-річний старший державний службовець, відповідальний за відновлення систем, покінчив із собою 3 жовтня після кількох днів безперервної роботи.
Карточкою банківською теж не користуєтесь?
Що, невже користуєтесь?