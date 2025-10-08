Понад 23 мільйони українців уже користуються Дією
Дія — це 70+ цифрових сервісів і 33 документи в смартфоні. Уже понад 23 мільйони українців користуються платформою. Нещодавно презентовано першого у світі AI-асистента на порталі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ми продовжуємо створювати цифрові сервіси, які полегшують життя українців та роблять взаємодію з державою максимально зручною і прозорою", - наголосив він.
Результати за 5 років
За 5+ років ми відцифрували найпопулярніші послуги та запустили безліч цікавих проєктів. Нещодавно презентували першого у світі AI-асистента на порталі Дія, який надає послуги. Окремий трек — інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси.
70+ сервісів та 33 цифрові документи
Завдяки Дії ви можете отримати 70+ сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок — понад 100 нових послуг.
"Дія — це new normal для українців, де кожен сервіс розроблений з думкою про вас", - резюмував Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але у вас паранойя.
Крім того, ви чому бровзером користуєтесь?
Він збирає ваші дані побільше, ніж дія.
Забудьте про приватність від 2005 року ще, ви запізнились
Багатьох знаю, що пробували і "послали" її в спам.
Сам такий....
Вони певно рахують всіх, хто хоч колись пробував Дію поставити.
Саме цікаво, що у нас певно ні один оператор мобільний не має
стільки клієнтів.
А рахують, щоб була можливість бабла вициганити на наступния рік
побільше... Бюджет приймають....
Це так, як ПрИзидента вибрало 73%...
В чому полягає ваша проблема? Вам у чомусь відмовили?
Як я отримую послуги, Вас не стосується...
А те, що Дія, при теперішній владі, це бомба з затримкою...
Любу, навіть непогану ідею, сьогоднішня команда виверне
для зручності своєї кишені, і використає потім проти населення..
Тому, "підгавкувати" сьогоднішній владі не варто - повернеться бумерангом...
26 вересня 2025 року в дата-центрі Національної служби інформаційних ресурсів (NIRS) спалахнув вогонь через старий літій-іонний акумулятор.
Вже за кілька годин вийшли з ладу 647 державних систем. Цифрові посвідчення особи перестали працювати в аеропортах. Заморозилася робота поштового банку. Система екстреного реагування втратила можливість відстежувати GPS. Навіть суди та податкові служби зупинилися.
До 2 жовтня - восьмого дня після пожежі - було відновлено лише 17 % систем.
Громадяни вистоювали черги в держустановах, повертаючись до паперових форм. Бізнеси не могли подати податкові декларації. Служби екстреного реагування працювали без належних інструментів диспетчеризації. Країна, яка пишалася цифровим лідерством, раптом опинилася в епосі паперового обліку і телефонних дзвінків.
пожежа знищила урядову хмарну систему зберігання даних G-Drive, яка використовувалася близько 750 000 державних службовців для зберігання робочих файлів. Через відсутність резервних копій більшість даних було безповоротно втрачено.
50-річний старший державний службовець, відповідальний за відновлення систем, покінчив із собою 3 жовтня після кількох днів безперервної роботи.
Карточкою банківською теж не користуєтесь?
Що, невже користуєтесь?