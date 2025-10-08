Понад 23 мільйони українців уже користуються Дією

Дія — це 70+ цифрових сервісів і 33 документи в смартфоні. Уже понад 23 мільйони українців користуються платформою. Нещодавно презентовано першого у світі AI-асистента на порталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми продовжуємо створювати цифрові сервіси, які полегшують життя українців та роблять взаємодію з державою максимально зручною і прозорою", - наголосив він.

Результати за 5 років

За 5+ років ми відцифрували найпопулярніші послуги та запустили безліч цікавих проєктів. Нещодавно презентували першого у світі AI-асистента на порталі Дія, який надає послуги. Окремий трек — інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси.

Читайте також: На порталі "Дія.Бізнес" з’явився перший курс, який веде ШІ-аватар

70+ сервісів та 33 цифрові документи

Завдяки Дії ви можете отримати 70+ сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок — понад 100 нових послуг.

"Дія — це new normal для українців, де кожен сервіс розроблений з думкою про вас", - резюмував Федоров.

Також читайте: "Дія" повідомлятиме українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах