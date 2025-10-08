УКР
Новини
Понад 23 мільйони українців уже користуються Дією

Дія вже об’єднала понад 23 мільйони українців: презентовано AI-асистента

Дія — це 70+ цифрових сервісів і 33 документи в смартфоні. Уже понад 23 мільйони українців користуються платформою. Нещодавно презентовано першого у світі AI-асистента на порталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми продовжуємо створювати цифрові сервіси, які полегшують життя українців та роблять взаємодію з державою максимально зручною і прозорою", - наголосив він.

Результати за 5 років

За 5+ років ми відцифрували найпопулярніші послуги та запустили безліч цікавих проєктів. Нещодавно презентували першого у світі AI-асистента на порталі Дія, який надає послуги. Окремий трек — інтеграція штучного інтелекту в усі державні процеси.

На порталі "Дія.Бізнес" з'явився перший курс, який веде ШІ-аватар

70+ сервісів та 33 цифрові документи

Завдяки Дії ви можете отримати 70+ сервісів та 33 цифрові документи всього в декілька кліків. Наступний крок — понад 100 нових послуг.

"Дія — це new normal для українців, де кожен сервіс розроблений з думкою про вас", - резюмував Федоров.

"Дія" повідомлятиме українцям про те, хто й навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

Топ коментарі
+6
Цифрове гетто вже тут. І не дивно, якщо мешканці країни голосують за блазня то звідки розум щоб захищати свою приватність і свій гаманець?
08.10.2025 14:35 Відповісти
+4
Так, бо багато послуг штучно прив'язали до цієї хріні.
08.10.2025 14:31 Відповісти
+3
Персональні дані 23 млн українців злиті в інтернет, причому не один раз. Ур-ря!
08.10.2025 14:44 Відповісти
зараз без цієї сраної Дії багато чого не оформиш...
08.10.2025 15:02 Відповісти
Абсолютно проти ЗЕ.
Але у вас паранойя.
Крім того, ви чому бровзером користуєтесь?
Він збирає ваші дані побільше, ніж дія.
Забудьте про приватність від 2005 року ще, ви запізнились
08.10.2025 15:39 Відповісти
Тупо під час війни з россією реєструватися на сервері , який контролює фсб. ДІЮ створювала компанія, яка є генеральним підрядником россійських спецслужб.
08.10.2025 16:21 Відповісти
декілька мільйонів помножити на 5+ дорівнює "понад 23 мільйони"
08.10.2025 14:41 Відповісти
Я так не думаю...
Багатьох знаю, що пробували і "послали" її в спам.
Сам такий....
Вони певно рахують всіх, хто хоч колись пробував Дію поставити.
Саме цікаво, що у нас певно ні один оператор мобільний не має
стільки клієнтів.
А рахують, щоб була можливість бабла вициганити на наступния рік
побільше... Бюджет приймають....
Це так, як ПрИзидента вибрало 73%...
08.10.2025 15:10 Відповісти
любу послугу можна отримати з допомогою паперового паспорта, та маршрутки.
В чому полягає ваша проблема? Вам у чомусь відмовили?
показати весь коментар
Що, Міхаель, команда гавкнути поступила?
Як я отримую послуги, Вас не стосується...
А те, що Дія, при теперішній владі, це бомба з затримкою...
Любу, навіть непогану ідею, сьогоднішня команда виверне
для зручності своєї кишені, і використає потім проти населення..
Тому, "підгавкувати" сьогоднішній владі не варто - повернеться бумерангом...
08.10.2025 16:00 Відповісти
Лохам подобаєтся
08.10.2025 16:19 Відповісти
У Південній Кореї стався цифровий апокаліпсис на рівному місці: в одну мить була паралізована вся цифрова державна інфраструктура через загоряння одного акумулятора. Країна тимчасово повернулася в аналогову епоху.

26 вересня 2025 року в дата-центрі Національної служби інформаційних ресурсів (NIRS) спалахнув вогонь через старий літій-іонний акумулятор.

Вже за кілька годин вийшли з ладу 647 державних систем. Цифрові посвідчення особи перестали працювати в аеропортах. Заморозилася робота поштового банку. Система екстреного реагування втратила можливість відстежувати GPS. Навіть суди та податкові служби зупинилися.

До 2 жовтня - восьмого дня після пожежі - було відновлено лише 17 % систем.

Громадяни вистоювали черги в держустановах, повертаючись до паперових форм. Бізнеси не могли подати податкові декларації. Служби екстреного реагування працювали без належних інструментів диспетчеризації. Країна, яка пишалася цифровим лідерством, раптом опинилася в епосі паперового обліку і телефонних дзвінків.

пожежа знищила урядову хмарну систему зберігання даних G-Drive, яка використовувалася близько 750 000 державних службовців для зберігання робочих файлів. Через відсутність резервних копій більшість даних було безповоротно втрачено.

50-річний старший державний службовець, відповідальний за відновлення систем, покінчив із собою 3 жовтня після кількох днів безперервної роботи.
08.10.2025 14:44 Відповісти
Візитку пухлика не знайшли?
08.10.2025 14:48 Відповісти
Добре що в нас не так як в китайців! Принаймні стосовно промисловості й економіки.
08.10.2025 14:53 Відповісти
Фьодоров в якості Підрахуя? Все до того йде.
08.10.2025 15:13 Відповісти
Ну і дурні.
08.10.2025 15:38 Відповісти
і тільки ви д"Артаньян.
Карточкою банківською теж не користуєтесь?
Що, невже користуєтесь?
08.10.2025 15:41 Відповісти
Краще всього ДІЯ полегшила життя мешканцям Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Їх по спискам Дії розстріляли в окупації.
08.10.2025 16:18 Відповісти
 
 